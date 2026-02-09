Focus: Από τη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που επιτέθηκε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή

Kατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου 36χρονου ελεγκτή σε τρένο στη Γερμανία
Ο άνδρας που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 36χρονου ελεγκτή Σερκάν Τσ. σε τρένο, στη Γερμανία, δεν είναι Σύρος με ελληνικά έγγραφα, όπως διακινείται ευρέως στο διαδίκτυο, αλλά Ελληνας πολίτης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus.
Το ρεπορτάζ του Focus κάνει ειδική μνεία σε παραποιημένο άρθρο σε γερμανική εφημερίδα.
Σύμφωνα με το Focus, το screenshot της εφημερίδας «Münchener Abendzeitung» είναι πλαστό, καθώς στο πραγματικό άρθρο δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν Σύρος. Σύμφωνα με την «Abendzeitung», «αυτό το σενάριο προέρχεται από σχόλιο αναγνώστη και προφανώς παραποιήθηκε και διακινήθηκε σκόπιμα ως υποτιθέμενος τίτλος της AZ».
Σύμφωνα με τη Deutsche Welle, το περιοδικό κάνει αναφορά και σε ελληνική ιστοσελίδα που διακινεί τους ψευδείς ισχυρισμούς.
Το ρεπορτάζ του Focus σημειώνει επίσης τα εξής: «η Εισαγγελία του Τσβάιμπρικεν δήλωσε κατηγορηματικά ότι ο ύποπτος είναι Ελληνας πολίτης. Το ό,τι γενέτειρά του είναι η Θεσσαλονίκη καθιστά ακόμη πιο απίθανη τη θεωρία ενός εισαγόμενου ισλαμιστή, εκτός αν το διαβατήριο είναι πλαστό».
Οπως επισημαίνει το Focus, «η συστηματική διασπορά ψευδών ειδήσεων έχει ως στόχο να προκαλέσει αβεβαιότητα», ενώ «πρόσφατες αναφορές ψευδών ειδήσεων καταδεικνύουν εκ νέου την ανάγκη προσεκτικής επαλήθευσης των πηγών».
Σε ρεπορτάζ του το δημόσιου δικτύο SWR αναφέρει: «Ο φερόμενος ως δράστης που είναι Eλληνας που διαμένει στο Λουξεμβούργο ερευνάται από την αστυνομία και την Εισαγγελία για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Eχει εκδοθεί σχετικό ένταλμα σύλληψης για τον 26χρονο στη Γερμανία και ήδη τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο 26χρονος δεν έχει ακόμη μιλήσει και δεν έχει προηγούμενες καταδίκες σε βάρος του».
