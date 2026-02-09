Focus: Από τη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που επιτέθηκε και σκότωσε τον Τούρκο ελεγκτή

Ο άνδρας που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 36χρονου ελεγκτή Σερκάν Τσ. σε τρένο, στη Γερμανία, δεν είναι Σύρος με ελληνικά έγγραφα, όπως διακινείται ευρέως στο διαδίκτυο, αλλά Ελληνας πολίτης, γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Focus.

Το ρεπορτάζ του Focus κάνει ειδική μνεία σε παραποιημένο άρθρο σε γερμανική εφημερίδα.

Σύμφωνα με το Focus, το screenshot της εφημερίδας «Münchener Abendzeitung» είναι πλαστό, καθώς στο πραγματικό άρθρο δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ότι ο φερόμενος ως δράστης ήταν Σύρος. Σύμφωνα με την «Abendzeitung», «αυτό το σενάριο προέρχεται από σχόλιο αναγνώστη και προφανώς παραποιήθηκε και διακινήθηκε σκόπιμα ως υποτιθέμενος τίτλος της AZ».