Έβρος: Υπερχείλισαν ποτάμια, φόβοι μην σπάσουν τα αναχώματα

Σε κατάσταση συναγερμού από τις πλημμύρες στη Βουλγαρία
Σε κατάσταση ετοιμότητας παραμένει η Ορεστιάδα και το Σουφλί από τις εκτεταμένες βροχές και πλημμύρες που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Βουλγαρία.
Ολόκληρος ο Έβρος βρίσκεται επί ποδός, με τις αρχές να ανοίγουν τις βαλβίδες για να εκτονωθούν οι ταμιευτήρες και να μην προκληθούν νέες πλημμύρες.
Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου στον Έβρο αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα. Τα φράγματα, οι παραπόταμοι και τα ρέματα έχουν υπερχειλίσει, με τις αρχές να φοβούνται για εκτεταμένες πλημμύρες.
Ο δήμος Διδυμοτείχου προχώρησε σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων, ανοίγοντας τα θυροφράγματα στην περιοχή του Πυθίου, για να μην σπάσουν τα αναχώματα.
Φωτογραφία από makedonikanea.gr
Στις περιοχές που βρίσκονται σε συναγερμό, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πλησιάζουν τις όχθες του Έβρου και των ρεμάτων, να κρατούν τα ζώα σε ασφαλή σημεία και να μην διασχίζουν ιρλανδικές διαβάσεις.
Πάτρα: Θλίψη από τον ξαφνικό θάνατο 35χρονης Ευανθίας Αγγελοπούλου λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της
Άδωνις Γεωργιάδης για το ατύχημα της Μαρέβας Μητσοτάκη στην Ιταλία: Είναι καλά, χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
Καθαρισμοί οικοπέδων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Διπλάσια τα πρόστιμα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr