Έβρος: Υπερχείλισαν ποτάμια, φόβοι μην σπάσουν τα αναχώματα

Σε κατάσταση ετοιμότητας παραμένει η Ορεστιάδα και το Σουφλί από τις εκτεταμένες βροχές και πλημμύρες που πλήττουν τις τελευταίες ημέρες τη Βουλγαρία.

Ολόκληρος ο Έβρος βρίσκεται επί ποδός, με τις αρχές να ανοίγουν τις βαλβίδες για να εκτονωθούν οι ταμιευτήρες και να μην προκληθούν νέες πλημμύρες.

Η στάθμη του νερού στη γέφυρα του Πυθίου στον Έβρο αγγίζει πλέον τα 6.50 μέτρα, έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο συναγερμού που είναι στα 5.80 μέτρα. Τα φράγματα, οι παραπόταμοι και τα ρέματα έχουν υπερχειλίσει, με τις αρχές να φοβούνται για εκτεταμένες πλημμύρες.