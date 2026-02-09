Βρέφος 30 ημερών στη ΜΕΘ του Παίδων με εποχική ίωση

Ένα βρέφος μόλις 30 ημερών εισήχθη χθες, Κυριακή, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το παιδί παρουσιάζει συμπτώματα που παραπέμπουν στον εποχικό ιό RSV.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιάννακο, η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μάλιστα, εφιστά σε όλους την προσοχή καθώς «οι ιώσεις δεν έχουν τελειώσει».