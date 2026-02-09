ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατηγορούμενος για απείθεια ο Γ. Ξυλούρης για την απουσία του από την Εξεταστική

Κατηγορούμενος για απείθεια παραπέμπεται να δικαστεί ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ο συνδικαλιστής στον αγροτικό χώρο Γιώργος Ξυλούρης μετά από ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η Εισαγγελία απήγγειλε στον κ. Ξυλούρη κατηγορία για απείθεια μετά από έρευνα που διενεργήθηκε για την απουσία του από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά,τον περασμένο Νοέμβριο.

Τότε ο συνδικαλιστής δεν είχε προσέλθει στη Βουλή, αποστέλλοντας υπόμνημα στο οποίο επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής. Στο υπόμνημα ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «εφόσον παραστώ, θα εξαναγκαστώ να απαντήσω ως μάρτυρας (καθήκον μαρτυρίας και αληθείας) σε ερωτήσεις των μελών της παραπάνω Επιτροπής, εκ των οποίων θα αναιρεθεί οποιοδήποτε δικαίωμά μου σε οποιαδήποτε μελλοντική κλήτευσή μου και κατάθεση ενώπιον των αρχών ως υπόπτου ή κατηγορουμένου». Είχε προηγηθεί διαρροή στοιχείων της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και νόμιμα καταγεγραμμένες συνομιλίες εμπλεκομένων, που τον αφορούσαν. Η άρνηση του συνδικαλιστή να παρουσιαστεί στην ακρόαση, είχε ως αποτέλεσμα την παραπομπή του θέματος στην Εισαγγελία ώστε να διερευνηθεί εάν ο μάρτυρας έχει δικαίωμα άρνησης της εξέτασης του ή αν προκύπτει η διάπραξη του αδικήματος της απείθειας.

Η δίκη του κ. Ξυλούρη προσδιορίστηκε για τις 30 Μαρτίου.