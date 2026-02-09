ΠΑΣΟΚ: Και Πατρινοί στην Επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης

Το πρωί της Δευτέρας δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Την ανακοίνωση έκαναν ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης, ο γραμματέας της ΚΟΕΣ Γιάννης Βαρδακαστάνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς.

Η επιτροπή απαρτίζεται από 45 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία και Πατρινοί, τα οποία προέρχονται από διαφορετικούς χώρους, όπως η ακαδημαϊκή κοινότητα, οι τέχνες, η δικηγορία και η επιχειρηματικότητα.

Στη λίστα των ονομάτων συγκαταλέγονται ο πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Σταμάτης Αλαχιώτης, ο Πατρινός πρώην Υφυπουργός Θόδωρος Παπαθεοδώρου και ο Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός, επίσης Πατρινός.

Επίσης ανάμεσά τους βρίσκονται και πρόσωπα που τα προηγούμενα χρόνια είχαν αποχωρήσει από το ΠΑΣΟΚ για να βρουν στέγη στον ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο τώρα επιστρέφουν στη Χαριλάου Τρικούπη.

Μεταξύ των ονομάτων ξεχωρίζουν αυτά της Γεωργίας Γεννιά (πρώην βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ), της πρώην βουλευτή και πρώην υφυπουργού Ροδούλας Ζήση, του πρώην μέλους της Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ Κώστα Καραχάλιου, της Ζωής Καρκούλια (πρώην μέλος ΠΓ ΣΥΡΙΖΑ), του πρώην γραμματέα της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Νίκου Μαδεμλή, του πρώην υπουργού Μάρκου Μπόλαρη, της ηθοποιού Γωγώς Μπρέμπου, του πρώην υπουργού Γιάννη Πανούση, του πρώην υπουργού Θεόδωρου Παπαθεοδώρου και του δικηγόρου Άγη Τάτση.