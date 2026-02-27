Μέση Ανατολή στο «κόκκινο»: Οι πιθανοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κορυφωθεί, με ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης. Οι προοπτικές γενικευμένης σύγκρουσης προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς στρατιωτικοί και αναλυτές προειδοποιούν για σοβαρές συνέπειες στην περιφερειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ιράν εντείνει τους φόβους για νέα στρατιωτική αναμέτρηση, με τις εκτιμήσεις να επικεντρώνονται στις δυνατότητες του ιρανικού πυραυλικού οπλοστασίου και στην επάρκεια των αμερικανικών αμυντικών πόρων, ενώ ο Guardian σε δημοσίευμά του αναφέρεται σε casus belli του Ντόναλντ Τραμπ.

Κίνδυνος εξάντλησης αμερικανικών αποθεμάτων

Σε περίπτωση ολοκληρωτικής σύρραξης, το Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά τις επιθέσεις του και να εκμεταλλευτεί πιθανές ελλείψεις αμερικανικών αντιαεροπορικών πυραύλων, πλήττοντας στόχους στο Ισραήλ και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος των Μικτών Επιτελείων, στρατηγός Νταν Κέιν, έχει προειδοποιήσει ότι ένας νέος πόλεμος θα μπορούσε να μειώσει επικίνδυνα τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων των ΗΠΑ, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν και για άλλες απειλές, όπως από την Κίνα.

Οι εκτιμήσεις για το ιρανικό οπλοστάσιο

Το μέγεθος των ιρανικών αποθεμάτων παραμένει αντικείμενο συζήτησης. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι μετά τον πόλεμο με το Ισραήλ το Ιράν διέθετε περίπου 1.500 βαλλιστικούς πυραύλους και 200 εκτοξευτές, με την Τεχεράνη να επιχειρεί έκτοτε την αναπλήρωσή τους.

Η ιρανική ηγεσία θεωρεί το πυραυλικό της πρόγραμμα βασικό μέσο αποτροπής απέναντι σε πιθανή επίθεση. Όπως σημειώνει ο αναλυτής Μπέντζαμιν Τζένσεν, «το Ιράν βλέπει τους βαλλιστικούς πυραύλους του ως βασικό διαπραγματευτικό χαρτί και κρίσιμο μέσο αποτροπής», υποδηλώνοντας ότι η Τεχεράνη δύσκολα θα εγκαταλείψει αυτή την ισχύ.

Νέες απειλές Ντόναλντ Τραμπ

Σε νέες προειδοποιήσεις προς το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στα σχέδια των ΗΠΑ για ενδεχόμενη στρατιωτική επιχείρηση.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους λίγο πριν αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για ταξίδι στο Τέξας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με την Τεχεράνη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αναμένει να συνεχιστούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο χρήσης στρατιωτικής βίας κατά του καθεστώτος, ο Τραμπ απάντησε ότι «δεν θα το ήθελε, αλλά μερικές φορές πρέπει».

Παράλληλα, υπογράμμισε πως «επιθυμεί να κλείσει μια συμφωνία με το Ιράν, αλλά η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα».

Οι πιθανοί στόχοι

Το Ίδρυμα για την Υπεράσπιση των Δημοκρατιών (FDD) δημοσίευσε τρεις χάρτες που παρουσιάζουν πιθανούς στόχους εντός του Ιράν, εστιάζοντας σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πυρηνικές υποδομές και κρίσιμα κέντρα του καθεστώτος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του think tank, τα σημεία αυτά θεωρούνται κομβικά για την επιχειρησιακή ισχύ της Τεχεράνης και θα μπορούσαν να βρεθούν στο επίκεντρο αντιποίνων ή στρατιωτικών πληγμάτων.

Οι χάρτες αποτυπώνουν βασικούς κόμβους στρατιωτικής, πυρηνικής και οικονομικής σημασίας του ιρανικού καθεστώτος, προσφέροντας μια συνολική εικόνα των πιο ευαίσθητων υποδομών της χώρας.

Η ανησυχία στη Μέση Ανατολή εντείνεται, καθώς πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι μια στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν ενδέχεται να είναι θέμα χρόνου. Το Ισραήλ, που ήδη φέρεται να διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο στη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή, προχωρά σε προληπτικές κινήσεις υπό το βάρος των εξελίξεων.

Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε σήμερα (27.02.2026) εντολή στο Τελ Αβίβ, στην Μπερ Σεβά, στη Ραανανά να ανοίξουν τα καταφύγια, προκειμένου να είναι διαθέσιμα προς τον άμαχο πληθυσμό, όπως μεταδίδουν εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Αυξήθηκαν τα αεροσκάφη των ΗΠΑ σε βάση στη Σαουδική Αραβία

Δορυφορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν αυξημένη κινητικότητα στρατιωτικών και βοηθητικών αεροσκαφών σε σαουδαραβική βάση που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ, κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σε μια περίοδο κατά την οποία κλιμακώνονταν οι εντάσεις με το Ιράν και η Ουάσιγκτον συγκέντρωνε δυνάμεις στην περιοχή.

Η αμερικανική αρμάδα βρίσκεται σε απόσταση βολής από τα ιρανικά εδάφη. «Ο ανώτατος διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ενημέρωσε τον πρόεδρο Τραμπ για τις επιλογές στρατιωτικών πληγμάτων στο Ιράν», μεταδίδει το ABC News.

Το αεροπλανοφόρο «Τζέραλντ Φορντ» έχει καταπλεύσει ανοιχτά των ισραηλινών ακτών, στη Χάιφα. Ο Αμερικανός πρέσβης στο Ισραήλ προέτρεψε τα μέλη του μη απαραίτητου διπλωματικού προσωπικού να φύγουν από τη χώρα για λόγους ασφαλείας. Η Βρετανία έδωσε εντολή στο διπλωματικό προσωπικό να εγκαταλείψει το Ιράν.

Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης συνεχίστηκαν και αυτή την εβδομάδα, την ώρα που οι ΗΠΑ ενισχύουν στρατιωτικά την παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, το Ομάν, που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, έστειλε σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών του στην Ουάσινγκτον για επαφές με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις εξελίξεις.



