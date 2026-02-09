Πάτρα: «Μπάι πας» 200 μέτρων στην «111»- Σε πόσες μέρες θα δοθεί το κομμάτι στην κυκλοφορία- Η περιπέτεια των κατοίκων

Δύο αποφάσεις ελήφθησαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με αντικείμενο την καθίζηση του οδοστρώματος στο 75ο χλμ. της Εθνικής Οδού «111» Πατρών–Τριπόλεως, στην περιοχή της Δίβρης.

Η πρώτη παρέμβαση, άμεσου χαρακτήρα, αφορά τη δημιουργία παράκαμψης μήκους περίπου 200 μέτρων, προκειμένου να αποκατασταθεί, έστω και προσωρινά, η κυκλοφορία και να διευκολυνθεί η μετακίνηση των κατοίκων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός δεκαημέρου, εφόσον το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες.

Η δεύτερη παρέμβαση αφορά τη μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος, με την άμεση εκκίνηση των απαραίτητων μελετών για την οριστική αποκατάσταση του δρόμου.

«Τις δυο προηγούμενες ημέρες, πραγματοποιήσαμε αυτοψίες στο σημείο που υπάρχει το πρόβλημα, στην περιοχή της Δίβρης Ηλείας. Σήμερα, έγινε μια σύσκεψη στην Περιφέρεια, όπου καταλήξαμε να κάνουμε μια παρέμβαση στο σημείο, κάνοντας ένα “μπάι πας”, δηλαδή θα δώσουμε μια παράκαμψη περίπου 180 με 200 μέτρα. Ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει τώρα γιατί είναι βράχος και πρέπει να γίνουν χωματουργικές εργασίες και να πέσει και άσφαλτος. Όλα αυτά είναι σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες. Θεωρώ ότι θα μας πάρει περίπου δέκα ημέρες για να δώσουμε το κομμάτι αυτό σε κυκλοφορία, για να υπάρχει μια ομαλή διέλευση. Αυτό είναι μια προσωρινή λύση. Σε ό,τι αφορά τη μόνιμη λύση, έχουμε ήδη ξεκινήσει, συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και τον Γενικό Γραμματέα κ. Αναγνόπουλο. Θα εκπονηθεί γεωτεχνική μελέτη -άμεσα, όχι θεωρητικά για να έχουμε εικόνα και εκτίμηση του προβλήματος και φυσικά να γίνει μια πρώτη κοστολόγηση της δαπάνης που θα απαιτηθεί, ούτως ώστε να πάμε στην οριστική επίλυση του προβλήματος», επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Γιαννόπουλος.

Την ίδια ώρα, σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της περιοχής, σήμερα τρίτη ημέρα μετά την καθίζηση. Όπως αναφέρουν, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες, όπως η προμήθεια τροφίμων, καθώς είναι αναγκασμένοι να μεταφέρουν τις σακούλες με τα χέρια, από τη μία πλευρά του δρόμου στην άλλη.

Παράλληλα, για να μετακινηθούν προς την Πάτρα, απαιτείται πλέον μεγάλη παράκαμψη μέσω Καλαβρύτων και Διακοπτού, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική ταλαιπωρία και επιπλέον χιλιόμετρα. Κλειστά παραμένουν σχολεία σε αρκετά χωριά, καθώς εκπαιδευτικοί που διαμένουν στην Πάτρα δυσκολεύονται να προσεγγίσουν τις σχολικές μονάδες.

Πρόβλημα έχει ανακύψει και για τους κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι δεν μπορούν να μεταφέρουν το γάλα που παραδίδουν κυρίως στον Συνεταιρισμό Καλαβρύτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τοπική παραγωγή.