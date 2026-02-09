«Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας – Δυτική Ελλάδα 2025»: Αλλαγές στις Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Υποβολής

Ανακοινώθηκε η 1η τροποποίηση των προσκλήσεων της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας – Δυτική Ελλάδα 2025», που αφορά τις υποδράσεις για Μικρές, Μεσαίες Επιχειρήσεις και Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.

"Η ημερομηνία έναρξης & λήξης υποβολών ορίζεται ως εξής :

Έναρξη υποβολών 20/3/2026

Λήξη υποβολών 1/6/2026

Επιπλέον οι βασικές αλλαγές συνοψίζονται ως εξής:

Βελτίωση όρων και σημείων της πρόσκλησης, με στόχο τη δικαιότερη και σαφέστερη εφαρμογή καθώς και την ομοιόμορφη ερμηνεία των κανόνων από τους δυνητικούς δικαιούχους.

Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβολής με στόχο την μείωση της γραφειοκρατίας και του εργασιακού φόρτου για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων.

Προσθήκη και νέων ενισχυόμενων δραστηριοτήτων στην προσπάθεια παροχής δυνατότητας ενίσχυσης όλου του επιτρεπόμενου από τους κανονισμούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος της περιοχής

Τροποποιήσεις σε επιμέρους άρθρα της πρόσκλησης που αφορούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής

Διευκρινίσεις επί των επιλέξιμων δαπανών, ώστε να αποφεύγονται ασάφειες κατά την υποβολή και την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων.

Τεχνικές και διοικητικές προσαρμογές, χωρίς μεταβολή του βασικού στόχου και της φιλοσοφίας της δράσης.

Η τροποποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της βελτίωσης της εφαρμογής του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και αποσκοπεί στη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το επικαιροποιημένο κείμενο της πρόσκλησης πριν την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης.

Πληροφορίες : Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο τηλ. 2610622711 ή στο [email protected] , καθώς αι στα Επιμελητήρια Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας.