Πάτρα: Άνδρας προσπάθησε να διαρρήξει ΙΧ και συνελήφθη

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στη σύλληψη ενός άνδρα για απόπειρα διάρρηξης σταθμευμένου αυτοκινήτου προχώρησαν αστυνομικοί χθες το βράδυ στην Πάτρα.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι αποπειράθηκε να διαρρήξει σταθμευμένο αυτοκίνητο ημεδαπής γυναίκας, με σκοπό την κλοπή χωρίς να αφαιρέσει κάτι, καθώς έγινε αντιληπτός και συνελήφθη από αστυνομικούς που περιπολούσαν στην περιοχή.
