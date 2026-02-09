Έφυγε από τη ζωή ο διευθυντής του MAD, Γιώργος Μάρκου στα 58 του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 58 μόλις ετών ο Γιώργος Μάρκου διευθυντής του μουσικού καναλιού MAD, όπως έκανε γνωστό ο στιχουργός Ηλίας Φιλίππου.

Όπως ανέφερε, με ανάρτησή του στο facebook «έφυγε» από τη ζωή το πρωί της Κυριακής.

Στην ανάρτησή του, ο στιχουργός στάθηκε στη δύναμη και την αξιοπρέπεια με την οποία ο Γιώργος Μάρκου αντιμετώπισε τη σοβαρή ασθένεια που τον ταλαιπώρησε, σημειώνοντας ότι πάλεψε μέχρι το τέλος, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό, αλλά και πολλές όμορφες αναμνήσεις.

Η ανακοίνωση του MAD

«Με βαθύτατη θλίψη και οδύνη, όλοι εμείς η οικογένεια του MAD αποχαιρετά τον Γιώργο Μάρκου, τον Γενικό Διευθυντή του Mad για περισσότερα από 15 χρόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το πρωί της Κυριακής 8/2/2026, σε ηλικία 58 ετών.

Για όλους εμάς, ο Γιώργος Μάρκου δεν ήταν απλώς ένα διευθυντικό στέλεχος, αλλά ο δικός μας άνθρωπος, το στήριγμα και ο συνοδοιπόρος σε μια μακρά και δημιουργική διαδρομή.

Ο Γιώργος Μάρκου πίστευε βαθιά στους νέους ανθρώπους. Ήταν εκείνος που άνοιγε πόρτες, έδινε βήμα σε όλους να εξελιχθούν και δεν σταμάτησε ποτέ να στηρίζει, να εμπνέει και να καθοδηγεί με τη σοφία του μέχρι την τελευταία στιγμή. Η γενναιοδωρία του πνεύματός του και η πίστη του στις δυνατότητες των συνεργατών του ήταν τα στοιχεία που τον έκαναν ξεχωριστό.

Υπήρξε ένας καταξιωμένος επαγγελματίας, τον οποίο σεβόταν ολόκληρος ο χώρος των media και της διαφήμισης. Με μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στο marketing, διετέλεσε Εμπορικός Διευθυντής σε μεγάλες εταιρείες της Ελλάδας, αφήνοντας παντού το στίγμα του με τη διορατικότητα και το ήθος του.

Ο Γιώργος Μάρκου αντιμετώπισε τις σοβαρές περιπέτειες της υγείας του με σπάνιο σθένος και απαράμιλλη αξιοπρέπεια. Πάλεψε γενναία μέχρι την τελευταία στιγμή, παραμένοντας μέχρι τέλους ο άνθρωπος που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε: ένας μαχητής της ζωής που ενέπνεε σεβασμό σε κάθε του βήμα.

Η μνήμη του και το ήθος του θα παραμείνουν ζωντανά ανάμεσά μας.