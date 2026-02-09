Πάτρα: Επεκτείνεται η ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης- Υπό εξέταση ο χρόνος παρκαρίσματος

Σε τροχιά επέκτασης μπαίνει η ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης στο κέντρο της Πάτρας, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Πατρέων, καθώς οι σχετικές μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η προτεινόμενη επέκταση αφορά το τμήμα από την οδό Παπαφλέσσα έως και την οδό Καρόλου (28ης Οκτωβρίου), σε μια περιοχή όπου καταγράφεται έντονη πίεση από σταθμευμένα οχήματα.

Στόχος της παρέμβασης είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που μεταβαίνουν στο κέντρο για σύντομες υποχρεώσεις, όπως αγορές, ιατρικά ραντεβού ή επισκέψεις σε δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες, διευκολύνοντας την εναλλαγή των θέσεων στάθμευσης.

«Αυτό που θα κάνουμε, είναι να επεκτείνουμε τη ζώνη ελεγχόμενης στάθμευσης, από την οδό Παπαφλέσσα έως και την οδό Καρόλου. Οι μελέτες που αφορούν τόσο τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις όσο και τον σχεδιασμό της στάθμευσης, βρίσκονται σε εξέλιξη, ωστόσο θεωρώ ότι μέσα στο 2026 θα έχουν ωριμάσει, αλλά το κατά πόσο θα μπορέσει να εφαρμοστεί είναι ένα ζήτημα, γιατί δεν αφορά μόνο την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα πρέπει να εγκριθεί και από την Αποκεντρωμένη, δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία μέχρις ότου φτάσουμε στην εφαρμογή. Μέχρι το καλοκαίρι, ωστόσο, θα έχουμε εικόνα για την επέκταση της ζώνης ελεγχόμενης στάθμευσης», εξηγεί στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού- Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Αναστασία Τογιοπούλου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου, για τους μόνιμους κατοίκους θα εξακολουθήσει να ισχύει η δυνατότητα ειδικής κάρτας, η οποία τους επιτρέπει να σταθμεύουν χωρίς χρονικό περιορισμό στη ζώνη κατοικίας τους.

Αναφορικά με τα παρκόμετρα και τη διάρκεια στάθμευσης, η κ. Τογιοπούλου σημειώνει: «Θα εξετάσουμε τον χρόνο που θα μπορούν να παρκάρουν. Θα δούμε εάν θα μείνει ως έχει ή εάν τον μικρύνουμε ή τον μεγαλώσουμε, ανάλογα με την ανάγκη και τον χαρακτήρα της κάθε περιοχής».