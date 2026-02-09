Αίγιο: Εξιχνιάστηκε απάτη- Άνδρας προσποιήθηκε τον λογιστή και απέσπασε 225 ευρώ

Εξιχνιάστηκε υπόθεση απάτης στο Αίγιο, όπου άνδρας προσποιούμενος τον λογιστή απέσπασε 225 ευρώ από γυναίκα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, απάτη που διαπράχθηκε σε βάρος γυναίκας τον Ιούλιο του 2025 στο Αίγιο.

Για την υπόθεση αυτή, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, στις 26-7-2025, ο κατηγορούμενος με άγνωστους δράστες επικοινώνησαν με ημεδαπή γυναίκα στο Αίγιο και προσποιούμενος τον λογιστή, της απέσπασε τα στοιχεία της τραπεζικής της κάρτας με αποτέλεσμα να της αφαιρέσει το χρηματικό ποσό των 225 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του κατηγορούμενου θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου.