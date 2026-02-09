Μάκης Κατσιγιάννης: «Η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί έργα για τον αθλητισμό της Αχαΐας»

Με την παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου χλοοτάπητα στο γήπεδο Προσφυγικών στην Πάτρα.

Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός ανακοίνωσε σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάτρα και την Αχαΐα, επιβεβαιώνοντας ότι η ενίσχυση του αθλητισμού αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε σε έργα που αφορούν το ΠΕΑΚ Πάτρας, το βοηθητικό γήπεδο του «Δ. Τόφαλος», το κολυμβητήριο, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις προς τους Δήμους της Αχαΐας για δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις. Στα Προσφυγικά, πέραν του νέου χλοοτάπητα, προβλέπονται και πρόσθετες παρεμβάσεις που θα αναβαθμίσουν συνολικά το γήπεδο.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ Μάκης Κατσιγιάννης δήλωσε: «Χαιρόμαστε που η Πάτρα και η Αχαΐα βλέπουν έμπρακτα αποτελέσματα στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών τους. Η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να επενδύει σε έργα που στηρίζουν τον αθλητισμό, ενισχύουν τη νεολαία και αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία».

Για τη Νέα Δημοκρατία, η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών δεν είναι σύνθημα αλλά πράξη, με έργα που υλοποιούνται και παρεμβάσεις που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες.