Πύργος: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για κλοπή από όχημα

Στον Πύργο συνελήφθησαν δύο άνδρες για κλοπή από όχημα, μετά από ταυτοποίηση των δραστών από την αστυνομία.



Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Σε συνέχεια χθεσινού μας Ενημερωτικού Δελτίου Αδικημάτων και Συμβάντων, σας γνωρίζουμε ότι συνελήφθη χθες το πρωί, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, που αναζητούνταν για υπόθεση κλοπής, διότι στις 7-2- 2026, στον Πύργο, έθραυσε με πέτρα υαλοπίνακα οχήματος και αφαίρεσε από το εσωτερικό του μια τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ. Υπενθυμίζεται η χθεσινή μας εγγραφή:

«Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται και ένας ακόμη κατηγορούμενος.

Ειδικότερα, ο δεύτερος κατηγορούμενος έθραυσε με πέτρα υαλοπίνακα οχήματος και αφαίρεσε από το εσωτερικό του μια τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό των -100- ευρώ. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε όχημα που οδηγούσε ο συλληφθείς και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου ταυτοποίησαν άμεσα τους κατηγορούμενους και συνέλαβαν τον πρώτο ενώ συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον δεύτερο κατηγορούμενο».