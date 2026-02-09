Τάκης Πετρόπουλος: Καμία παράβαση για εργαζόμενο του Δήμου Πατρέων

Απάντηση στο ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με φερόμενο εργαζόμενο στο Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσας δίνει με δήλωσή του ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος, ξεκαθαρίζοντας ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ήταν εργαζόμενος του Δήμου ούτε οποιουδήποτε άλλου φορέα, ενώ τονίζει πως δεν προέκυψε καμία παράβαση ή πρόστιμο εις βάρος του Δήμου Πατρέων.

Η απάντηση του Τάκη Πετρόπουλου

"Το επίμαχο πρόσωπο δεν είναι ούτε εργαζόμενος του Δήμου, ούτε οποιουδήποτε άλλου φορέα ωφελούμενου από το Δήμο. Άλλωστε αντικειμενικά δεν είναι δυνατόν να υπάρχει εργαζόμενος στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που να είναι ανασφάλιστος και συνεπώς δεν επιβλήθηκε πρόστιμο στο Δήμο Πατρέων για εργαζόμενο του.

Στο Δελτίο Ελέγχου που επέδωσε ο ΕΦΚΑ στο Δήμο, αναφέρεται επακριβώς «Ο (ονοματεπώνυμο) μας υποδέχτηκε και μας εξυπηρέτησε στο «γραφείο» (είναι αίθουσα στο ισόγειο του σταδίου – γηπέδου) και αντικαθιστούσε το φύλακα – υπεύθυνο Ασημάκη Μοίραλη κατά τη διενέργεια του ελέγχου στο Κλειστό Γήπεδο Αλεξιώτισσα. Δεν υπήρχε κανένα άλλο άτομο για να δώσει στοιχεία και διευκρινίσεις»

Ο Ασημάκης Μοίραλης όμως, δεν είναι εργαζόμενος «φύλακας – υπεύθυνος», αλλά άμισθος Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Λαδόπουλου – Αλεξιώτισσας – Ροϊτίκων (Δ.Ε. Λ.Α.Ρ.), έχει οριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι υπεύθυνος του Γηπέδου Αλεξιώτισσας.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο φερόμενος ως παραβάτης δεν αντικαθιστούσε εργαζόμενο οποιουδήποτε φορέα και πολύ περισσότερο του Δήμου, αλλά στέλεχος της Δημοτικής Αρχής για λόγους έκτακτης ανώτερης βίας, που θα αποδειχτεί με στοιχεία στο Διοικητικό δικαστήριο, στο οποίο αυτονόητα θα προσφύγει ο Δήμος.

Επιπρόσθετα στο Δελτίο Ελέγχου δεν αναφέρεται ότι ο υποτιθέμενος παραβάτης εκτελούσε κάποια εργασία, ούτε βρισκόταν καν στην αίθουσα του γηπέδου, αλλά αντίθετα ήταν σε ένα γραφείο.

Στο Διοικητικό Δικαστήριο θα πρέπει οι κουκουλοφόροι συκοφάντες να βγάλουν την κουκούλα και να αποδείξουν τους άθλιους ανώνυμους ισχυρισμούς τους. Θα τους περιμένουμε μαζί με την αθλητική κοινότητα της πόλης η οποία πρωτίστως πλήττεται από τις μεθοδεύσεις τους.

Η Δημοτική Αρχή έχει αναδείξει επανειλημμένα τα προβλήματα λειτουργίας των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων και για να γίνει κατανοητή η έκταση τους αρκεί να επισημάνουμε για μία ακόμη φορά ότι ενώ απαιτούνται κατ’ ελάχιστο 30 εργαζόμενοι για τη φύλαξη και την καθαριότητα τους υπάρχουν μόνο 12.

Όλα αυτά είναι γνωστά στην αθλητική κοινότητα της πόλης, όπως είναι γνωστό ότι το πρόβλημα οφείλεται στην απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα με απώτερο στόχο την κατάργηση της δωρεάν παραχώρησης των γηπέδων στο λαό και στους φορείς και την καθιέρωση της ανταποδοτικής λειτουργίας τους.

Δεν θα μας πτοήσουν οι άθλιες μεθοδεύσεις των γνωστών κέντρων, που ονειρεύονται μεταξύ άλλων και την εμπορική εκμετάλλευση των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, που αποτελούν δημόσια λαϊκή περιουσία.

Θα συνεχίσουμε συμπορευόμενοι με την αθλητική κοινότητα της πόλης να κρατάμε με νύχια και με δόντια ανοικτές τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις με δωρεάν χρήση για τη νεολαία, τους εργαζόμενους και τους αθλητικούς φορείς και αυτό ακριβώς είναι το πολιτικό και κοινωνικό διακύβευμα".