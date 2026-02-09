Πάτρα: Μυστήριο με την εξαφάνιση 54χρονου- Αγνοείται από τις 4/2

Σε εξέλιξη οι αναζητήσεις από τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιοχής
Την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών προκάλεσε δήλωση εξαφάνισης 54χρονου άνδρα, που κατατέθηκε το πρωί της Δευτέρας, στην Πάτρα.
Ο γείτονας του προσήλθε στην αστυνομία και ανέφερε ότι έχει να δει τον άνδρα από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026. Όπως κατέθεσε, η τελευταία τους συνάντηση έγινε στην κατοικία του 54χρονου, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα, χωρίς έκτοτε να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία ή ένδειξη για την τύχη του.
Άμεσα η αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό του άνδρα, εξετάζοντας όλα τα πιθανά ενδεχόμενα.
