Υπόθεση Έπσταϊν: «Η Μάξγουελ θα μιλήσει αν της δώσει χάρη ο Τραμπ»

Η Γκισλέιν Μάξγουελ, σύντροφος και συνεργός του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Επσταϊν, αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπως ανακοίνωσε ο Ρεπουμπλικανός, Τζέιμς Κόμερ.

Η Μάξγουελ καταδικάστηκε το 2021 για τον ρόλο της στην προσέλκυση ανήλικων θυμάτων για τον Επσταϊν, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή τους.

Οπως έγινε γνωστό, η σημερινή ακρόασή της ήταν αρκετά σύντομη και διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

«Οπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», είπε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους.

Η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. «Ο δικηγόρος της είπε ότι θα απαντούσε στις ερωτήσεις εάν λάμβανε χάρη από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε ο Κόμερ.

«Είχαμε πολλές ερωτήσεις να κάνουμε σχετικά με τα εγκλήματα που διέπραξαν εκείνη και ο Επσταϊν, καθώς και ερωτήσεις σχετικά με πιθανούς συνεργούς. Θέλουμε ειλικρινά να ανακαλύψουμε την αλήθεια για τον αμερικανικό λαό και να αποδοθεί δικαιοσύνη στους επιζώντες. Αυτός είναι ο σκοπός αυτής της έρευνας», τόνισε ο Κόμερ.