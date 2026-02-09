Τρίπολη: Καρέ καρέ η στιγμή που οδηγός κάνει ζιγκ ζαγκ στην Εθνική και περνά στο αντίθετο ρεύμα

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στους ελληνικούς δρόμους, όταν το πούλμαν του Παναρκαδικού –που μετέφερε και παιδιά– βρέθηκε μπροστά σε ένα αυτοκίνητο να κινείται σαν «ακυβέρνητο καράβι» στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο οδηγός του λεωφορείου περιέγραψε στο MEGA την τρομακτική στιγμή που αντίκρισε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά μέτωπο.

«Κρατάς απόσταση και τι άλλο να κάνεις; Ειδοποιείς τις αρμόδιες αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του λεωφορείου, εξηγώντας πως δεν υπήρχε άλλος τρόπος αντίδρασης.

Το πούλμαν κινούνταν στο ρεύμα προς Τρίπολη, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα. Το βίντεο κατέγραψαν επιβάτες του λεωφορείου που ακολουθούσε, αποτυπώνοντας τον πανικό της στιγμής.

Ο τρόμος ήταν διάχυτος, καθώς ένα σοβαρό ατύχημα ή δυστύχημα φαινόταν να είναι θέμα δευτερολέπτων. «Συμφωνήσαμε να πάρουμε την Τροχαία, γιατί ήταν λίγο επικίνδυνος ο κύριος», πρόσθεσε ο οδηγός.

Το τηλεφώνημα στις Αρχές κρίθηκε επιβεβλημένο, προκειμένου να αποτραπεί το χειρότερο. Ο οδηγός του λεωφορείου παρακολουθούσε ανήμπορος, ενώ ο οδηγός του Ι.Χ. φαίνεται πως δεν είχε αντιληφθεί τίποτα.