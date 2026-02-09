Πύλος: Η στιγμή που 25χρονος επιτίθεται σε κουρέα επειδή δεν του άρεσε... το αποτέλεσμα- BINTEO

Ποινή 3,5 ετών στον 25χρονο
Καρέ καρέ καταγράφηκε σε βίντεο η στιγμή που 25χρονος επιτίθεται στον κουρέα του στην Πύλο, επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα. Το επεισόδιο βίας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 07/02.
Όλα ξεκίνησαν, όταν ο δράστης που είχε πάει στο κούρεμα έμεινε δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα. Αρχικά εξύβρισε τον κουρέα και έπειτα αποχώρησε από το κατάστημα.
Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που μετέδωσε το MEGA από τη στιγμή της επίθεσης, ο 25χρονος φαίνεται να επιτίθεται με βία στον κουρέα, χτυπώντας τον με γκλοπ όταν εκείνος βγήκε από το κατάστημά του.
Τον χτυπούσε για δέκα λεπτά συνεχόμενα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλάβες. Ο δράστης όπως φάνηκε, δεν αρκέστηκε στον ξυλοδαρμό. Μετά την άγρια επίθεση, προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του κουρέα. Λίγες ώρες μετά, εντοπίστηκε και συνελήφθη.
Ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο αυτοκίνητο του κουρέα πριν αποχωρήσει. Ο 25χρονος συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.
Το μεσημέρι ο 25χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου του επιβλήθηκε ποινή 3,5 ετών.
