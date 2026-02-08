Πύλος: Ξυλοκόπησε τον κομμωτή… επειδή δεν του άρεσε το κούρεμα

Του επιτέθηκε και με γκλοπ
Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) στην Πύλο, όταν ένας 25χρονος ξυλοκόπησε έναν κουρέα, επειδή… δεν του άρεσε το κούρεμα.
Η άγρια επίθεση στον κουρέα
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα tharrosnews.gr, ο 25χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύλου –Νέστορος, γιατί όπως προέκυψε λίγο νωρίτερα, για ασήμαντη αφορμή, μετέβη σε κατάστημα 51χρονου κουρέα, στον οποίο το πρωί είχε κουρευτεί, τον εξύβρισε αλλά και του επιτέθηκε με γκλοπ, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο 25χρονος προκάλεσε ζημιές και στο όχημα του 51χρονου, όταν αποχώρησε. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν και το γκλοπ που χρησιμοποίησε.
Άρτα: 35χρονη από την Πάτρα, πέθανε λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του παιδιού της
Ηλεία: Aποκλεισμένη η Δίβρη λόγω καθίζησης του οδοστρώματος στην 111
Χίος: Οι ιστορίες των παιδιών που διασώθηκαν από το ναυάγιο με τους μετανάστες
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr