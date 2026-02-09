Καλλιθέα: Η κατάσταση υγείας της 2χρονης που έπεσε σε σιντριβάνι

Κρίσιμα θεωρούνται σύμφωνα με τους θεράποντες γιατρούς, τα επόμενα δύο 24ώρα για την υγεία του 2χρονου κοριτσιού, το οποίο το απόγευμα της Κυριακής έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα.

Ως προς την κατάσταση της υγείας του, το πρωί της Δευτέρας (9/2) πραγματοποιήθηκε αξονική τομογραφία στο 2χρονο, η οποία σύμφωνα με το Star δεν «έδειξε» κάποιο εγκεφαλικό οίδημα. Οι γιατροί το αποδίδουν στο γεγονός ότι το παιδί έμεινε με το κεφάλι μέσα στο παγωμένο νερό για αρκετή ώρα.

Οι γιατροί του Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου μεταφέρθηκε το κορίτσι από την Καλλιθέα, ζήτησαν -το βράδυ της Δευτέρας- να υποβληθεί η ανήλικη σε μαγνητική εξέταση, η οποία αναμένεται να δείξει εάν υπάρχει κάποια εγκεφαλική βλάβη.

Βίντεο από τη διακομιδή του παιδιού

Την ίδια ώρα, έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από τη διακομιδή του παιδιού από την Καλλιθέα στου Γουδί, στο νοσοκομείο Παίδων πιο συγκεκριμένα, όπου νοσηλεύεται από το απόγευμα της Κυριακής.

Στο βίντεο διακρίνονται δικυκλιστές της ΕΛ.ΑΣ. να ανοίγουν δρόμο για το περιπολικό, το οποίο μεταφέρει το κοριτσάκι προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν συντομότερα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου στην περιοχή της Καλλιθέας, την ώρα που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο σύμφωνα με όσα υποστήριξαν αυτόπτες μάρτυρες στο ΕΡΤnews έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε παρακείμενη καφετέρια της πλατείας με παρέα και το κοριτσάκι ήταν καθισμένο δίπλα τους.