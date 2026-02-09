Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγρίνιο: Με εθελοντές συνεχίζονται οι έρευνες για την 80χρονη

Άκαρπες εξακολουθούν να είναι οι έρευνες

Άκαρπες, δυστυχώς, εξακολουθούν να είναι οι έρευνες για την 80χρονη που αγνοείται από το Καινούργιο Αγρινίου.

Οι έρευνες, στην 6η ημέρα τους πλέον, συνεχίζονται μόνο από την ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και μια ομάδα εθελοντών πολιτών από την Αβόρανη καθώς οι επίσημες έρευνες έχουν σταματήσει, σύμφωνα με το agriniopress.gr.

«Η ΕΟΕΔ θα συνεχίσει να βρίσκεται στις έρευνες. Οι υπόλοιποι που είστε;; (ξέρετε ποιοι…. εσείς που μιλάτε πολύ)», τονίζεται σε σχετική ενημέρωσή της στα κοινωνικά δίκτυα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Εξαφάνιση Αγρίνιο
