Αγρίνιο: Με εθελοντές συνεχίζονται οι έρευνες για την 80χρονη

Άκαρπες εξακολουθούν να είναι οι έρευνες
Άκαρπες, δυστυχώς, εξακολουθούν να είναι οι έρευνες για την 80χρονη που αγνοείται από το Καινούργιο Αγρινίου.
Οι έρευνες, στην 6η ημέρα τους πλέον, συνεχίζονται μόνο από την ΕΟΕΔ Μεσολογγίου και μια ομάδα εθελοντών πολιτών από την Αβόρανη καθώς οι επίσημες έρευνες έχουν σταματήσει, σύμφωνα με το agriniopress.gr.
«Η ΕΟΕΔ θα συνεχίσει να βρίσκεται στις έρευνες. Οι υπόλοιποι που είστε;; (ξέρετε ποιοι…. εσείς που μιλάτε πολύ)», τονίζεται σε σχετική ενημέρωσή της στα κοινωνικά δίκτυα.
Τέμπη: Την Παρασκευή η συνέχεια της δίκης για τα βίντεο
Υπόθεση κατασκοπείας: Ο σμήναρχος λέει ότι οι πληροφορίες πήγαν σε εταιρεία, όχι σε ξένες υπηρεσίες
Άρτα: Συγκλονίζει η μητέρα της 35χρονης από την Πάτρα- «Προχώρησε να πάει προς την κουζίνα κι έπεσε»
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr