Κάθε χρόνο στο ΚΤΕΟ όλα τα αυτοκίνητα

Αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο οι οδηγοί εκδίδουν την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων για το αυτοκίνητό τους, με βάση τις νέες αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών.

Tέλος στην έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων από τα συνεργεία βάζει το νομοσχέδιο του ΥΠΥΜΕ, υποχρεώνοντας με αυτό τον τρόπο τους ιδιοκτήτες των οχημάτων να μεταβαίνουν μόνο σε Ιδιωτικά ή Δημόσια ΚΤΕΟ κάθε χρόνο. Θυμίζουμε πως ο ιδιοκτήτης κάθε οχήματος είναι υποχρεωμένος, μετά το πρώτο έτος κυκλοφορίας του, να εκδίδει κάθε χρόνο κάρτα ελέγχου καυσαερίων, κάτι το οποίο ήταν εφικτό να γίνει και κατά τη διάρκεια του ετήσιου τεχνικού ελέγχου στο εκάστοτε σημείο συντήρησης-συνεργείο.

Πλέον με τις αλλαγές που προωθούνται η έκδοση ΚΕΚ θα είναι γίνεται αποκλειστικά από τα ΚΤΕΟ, σε ετήσια βάση, με το κόστος να διαμορφώνεται στα 10-12 ευρώ. Φυσικά, πίσω από αυτή την αλλαγή, υπάρχει το σκεπτικό του αυστηρότερου ελέγχου των εκπομπών ρύπων, αλλά και η καταγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων με στόχο την προστασία των καταναλωτών από τα φαινόμενο παραποίησης του οδόμετρου (γυρισμένα χιλιόμετρα).

Πιο συγκεκριμένα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορώνμε τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και Αναβάθμιση Μεταφορών: Τεχνικός Έλεγχος - Εγκαταστάσεις Εξυπηρέτησης Οχημάτων, Συγκοινωνιακοί Φορείς, Επιβατικές - Οδικές - Εμπορευματικές Μεταφορές, Ηλεκτροκίνηση, Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και άλλες διατάξεις» που τέθηκε χθες προς Δημόσια Διαβούλευση, το άρθρο 7 αναγράφει ότι:

«Χορήγηση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων - Αντικατάσταση παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2052/1992 (Α’ 94), περί καθιέρωσης ειδικού ελέγχου καυσαερίων κυκλοφορούντων οχημάτων αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) χορηγείται σε κάθε όχημα, εφόσον αυτό ανταποκρίνεται στα κριτήρια ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 από τα δημόσια και ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) της χώρας.

Για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων που πραγματοποιείται σε δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο. καταβάλλεται το ειδικό τέλος, που καθορίζεται με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983 (Α΄ 55), για τον έλεγχο ενός μόνο συστήματος του οχήματος, ήτοι το ένα τέταρτο (1/4) του ειδικού τέλους για έναν πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία αυτού. Οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων που έχουν εκδοθεί από συνεργεία επισκευής οχημάτων ή κέντρα ελέγχου μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος, δυνάμει της καταργούμενης νομοθεσίας, διατηρούν την ισχύ τους μέχρι τη λήξη τους.».

Θυμίζουμε ότι η έλλειψη κάρτας ελέγχου καυσαερίων τιμωρείται με πρόστιμο που κυμαίνεται από 30 έως 350 ευρώ ανάλογα την περίπτωσης παράβασης. Τα 30 ευρώ αφορούν στην περίπτωση που έχει βγει η Κ.Ε.Κ. αλλά ο οδηγός δεν την έχει μαζί του. Πρόστιμο 50 ευρώ ισχύει εάν δεν έχει εκδοθεί Κ.Ε.Κ. αλλά το αυτοκίνητο είναι μέσα στα όρια όταν ελεγχθεί, ενώ σε περίπτωση που το αυτοκίνητο δεν είναι μέσα στα όρια, τότε το πρόστιμο είναι 350 ευρώ.

Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση επιβάλλεται και αφαίρεση διπλώματος έως 70 μέρες, καθώς και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος μέχρι ο παραβάτης να προβεί στις απαραίτητες τεχνικές διορθώσεις.

πηγη carandmotor