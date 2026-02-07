Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Κορίνθου σήμερα Σάββατο

Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων:

Φάση Α:

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, την 7-2-2026 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 18:00΄.

Η κίνηση των οχημάτων που εξέρχονται του αυτοκινητόδρομου από Αθήνα προς Νέα Πέραμο θα πραγματοποιείται μέσω του επόμενου Ημικόμβου Μεγάρων.

Φάση Β:

Μερικός αποκλεισμός (στένωση) είτε του αριστερού είτε του δεξιού τμήματος της διατομής έκαστης κατεύθυνσης της Κάθετης Οδού του Α/Κ Πάχης (είτε από Πάχη προς Μέγαρα, είτε από Μέγαρα προς Πάχη), την 13-2-2026 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 18:00΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν τμήμα της διατομής του οδοστρώματος.

Φάση Γ:

Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, την 14-2-2026 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 18:00΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων που εξέρχονται του αυτοκινητόδρομου από Κόρινθο προς Νέα Πέραμο θα πραγματοποιείται είτε μέσω προηγούμενου Α/Κ Πάχης είτε μέσω του επόμενου Α/Κ Θήβας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.