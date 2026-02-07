Ο Τζέφρι Επστάιν είχε βάλει στο μάτι τον Σκορπιό

Έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του Σκορπιού, του νησιού που ανήκε στον Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Ωνάση είχε εκφράσει ο Τζέφρι Έπσταϊν.

Αυτό αποκαλύπτεται από τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, όπου περιλαμβάνεται η επίμαχη ηλεκτρονική αλληλογραφία του διαβόητου παιδόφιλου.

Όπως προκύπτει από τα συγκεκριμένα έγγραφα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ο Τζέφρι Επστάιν βολιδοσκόπησε την αγορά του νησιού του Αριστοτέλη Ωνάση, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο αν τον ενδιέφερε προσωπικά ο Σκορπιός ή εκπροσωπούσε κάποιον άλλο.

Συνομιλητές του Επστάιν ήταν ο Μπόρις Νίκολιτς – βιοτεχνολόγος κι άλλοτε συνεργάτης του Μπιλ Γκέιτς, καθώς και ένα πρόσωπο-κλειδί στον χώρο των πολυτελών ακινήτων, ο Γάλλος Ρισάρ Ζιρό.

Η αλληλογραφία της 5ης έως 10ης Αυγούστου 2011 καταγράφει το αρχικό στάδιο διερεύνησης αγοράς του Σκορπιού.

Ειδικότερα, στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρό διαβιβάζει στον Νίκολιτς φάκελο με πληροφορίες για νησιά, στο πλαίσιο μιας πρώτης προσέγγισης.

Την επόμενη ημέρα ο Νίκολιτς ενημερώνει τον Επστάιν ότι, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, ο Σκορπιός είναι «ένα από τα πιο αποκλειστικά νησιά στην Ελλάδα», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι δημόσιο.

Στις 10 Αυγούστου 2011, ο Επστάιν επανέρχεται με συγκεκριμένες ερωτήσεις, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν η παραλία είναι ιδιωτική ή δημόσια, γιατί στις φωτογραφίες φαίνονται πολλά σκάφη και πόσο μακριά βρίσκεται η πλησιέστερη αγορά τροφίμων.

Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, ο Νίκολιτς απαντά ότι θα το ελέγξει και προσθέτει ότι πρόκειται για ένα από τα νησιά Ωνάση, το οποίο «δεν είναι επίσημα στην αγορά».

Σε email με ημερομηνία 17 Αυγούστου 2011 και θέμα «Island», ο Νίκολιτς ενημερώνει τον Επστάιν ότι έλαβε απάντηση σχετικά με το νησί, το οποίο περιγράφει ως πλήρως ιδιωτικό, με αμμώδη παραλία.

Αναφέρει ότι στον Σκορπιό υπάρχουν η κύρια κατοικία του Αριστοτέλη Ωνάση, η κατοικία της Τζάκι Κένεντι, ξεχωριστό σπίτι για τα παιδιά και κατοικία για το προσωπικό.

Σύμφωνα με το email, στο νησί υπάρχει ιδιωτική ορθόδοξη εκκλησία, όπου ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι, ιδιωτικό λιμάνι, ελικοδρόμιο και διάδρομος προσγείωσης για ιδιωτικό αεροσκάφος.

Ο Νίκολιτς σημειώνει ότι τα σκάφη που είχαν παρατηρηθεί ανήκαν σε επισκέπτες του νησιού και ότι ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και προμήθειες γίνεται σε τακτική βάση.

Προσθέτει, επίσης, πως το νησί διαθέτει αυτόνομη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αποστολέας διευκρινίζει ότι, εκείνη την περίοδο, το νησί «δεν είναι ακόμη στην αγορά», ωστόσο αναφέρει ότι πρόσωπο με το όνομα «Steeve» έχει τη δυνατότητα να το παρουσιάσει πρόωρα.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Νίκολιτς προτρέπει τον παραλήπτη να κινηθεί γρήγορα, αν υπάρχει ενδιαφέρον – «ενδεχομένως για πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια» – και να επισκεφθεί το νησί εφόσον έχει χρόνο.

Ο Επστάιν και ο Γάλλος Ρισάρ Ζιρό

Τρεις ημέρες μετά (20.08.2011) αρχίζει μία ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του Ρισάρ Ζιρό, ενώ από email προκύπτει ότι στη συνάντηση παρέστη και ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργό των Εργατικών στη Βρετανία.

Τη γνωριμία των δύο ανδρών είχε οργανώσει ο Νίκολιτς, ο οποίος σε email με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2011 παρουσιάζει τον Ζιρό ως άνθρωπο που «ασχολείται με ενδιαφέροντα ακίνητα στην Ευρώπη».

Αξίζει, δε, να σημειωθεί ότι ο Νίκολιτς παρουσιάζει τον Επστάιν ως «μέρος της οικογένειάς του», σημειώνοντας σε παρένθεση: «που πάντα ήθελα να έχω αλλά δεν ήμουν τόσο τυχερός γενετικά».

Ο Ζιρό εμφανίζεται σε email προς τον Επστάιν να προσπαθεί να εξασφαλίσει ιδιωτική επίσκεψη στον Σκορπιό, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο Λονδίνο και ότι κινείται για το θέμα – φαίνεται πρόθυμος να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής.

Το πρώτο email καταγράφεται με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2011, έχει υπογραφή «RSteeve» και θέμα την οργάνωση ιδιωτικής επίσκεψης στο νησί.

Στο μήνυμα, ο αποστολέας απευθύνεται φιλικά στον Επστάιν, εκφράζοντας την ελπίδα να περνά καλά το καλοκαίρι του στην Ευρώπη. Αναφέρει ότι λυπάται που ο παραλήπτης δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Κάπρι μαζί με τον Μπόρις Νίκολιτς, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει «επόμενη φορά».

Ο Ζιρό σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμη στο Λονδίνο και προσπαθεί «το συντομότερο δυνατό» να εξασφαλίσει μια ιδιωτική επίσκεψη στο νησί του Ωνάση, διευκρινίζοντας ότι το όνομα του νησιού είναι Σκορπιός.

Ζητά από τον Επστάιν να του στείλει τον αριθμό του κινητού του. Το email κλείνει με πρόσκληση για περαιτέρω ερωτήσεις και προτροπή για άμεση επαφή.

Ο Επστάιν δεν… ξεχνάει τον Σκορπιό

Στις 24 Αυγούστου 2011, ο Επστάιν στέλνει σύνδεσμο σε βίντεο από το YouTube και ρωτά ευθέως αν επιτρέπεται η πρόσβαση τουριστών στο νησί. Την ίδια ημέρα, σε ενημερωτικό μήνυμα που του διαβιβάζεται, αναφέρεται ότι το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Άκτιο, σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων, ενώ σημειώνεται ότι ο Σκορπιός διαθέτει ιδιωτικό ελικοδρόμιο.

Γίνεται, επίσης, αναφορά στην κατάσταση των κτιρίων και επισημαίνεται ότι θα υπάρξει μεταγενέστερη ενημέρωση για φορολογικά ζητήματα στην Ελλάδα.

Στις 25 Αυγούστου 2011, η συζήτηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα της ιδιωτικότητας.

Αρχικά, ο Ζιρό γράφει ότι «κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», προκαλώντας την αντίδραση του Επστάιν, ο οποίος ζητά διευκρίνιση για το αν αυτό σημαίνει ότι το νησί «δεν είναι πραγματικά ιδιωτικό».

Λίγο αργότερα, ο Ζιρό επανέρχεται για να ξεκαθαρίσει τη θέση του, διευκρινίζοντας ρητά ότι το μήνυμά του σημαίνει ακριβώς το αντίθετο: ότι ο Σκορπιός είναι απολύτως ιδιωτική ιδιοκτησία και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν.

Ήδη από τα τέλη Αυγούστου 2011, ο Επστάιν ζητούσε σαφείς απαντήσεις για το καθεστώς του νησιού.

Σε επόμενο email, με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2011, ο Ζιρό απευθύνεται στον Επστάιν για τον προγραμματισμό επίσκεψης στο νησί Σκορπιός. Ο αποστολέας αναφέρει ότι «όλα είναι εντάξει πλέον» και ζητά από τον Αμερικανό να τον ενημερώσει πότε θα ήθελε να επισκεφθεί το νησί μετά τις 12 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ρωτά πότε θα επιστρέψει στο Παρίσι. Το μήνυμα κλείνει με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο και φιλικό χαιρετισμό.

Σε προωθημένο (forward) email με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2011, ο Ζιρό ενημερώνει τον Επστάιν ότι η τράπεζα ζητά διευκρινίσεις επειδή έλαβε υπογεγραμμένες συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDAs) όχι από τον ίδιο τον Επστάιν, αλλά από τον Ντάρεν Ιντάικ, ο οποίος είναι δικηγόρος κι έγινε γνωστός κυρίως ως ο επί σειρά ετών προσωπικός νομικός σύμβουλος του Επστάιν.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα ρωτούσε γιατί τα NDAs τα υπέγραψε τρίτο πρόσωπο και όχι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη; Επρόκειτο να δοθούν ευαίσθητες πληροφορίες (ιδιοκτησιακό καθεστώς, πρόσβαση, αξία) και ενδεχομένως να ακολουθούσε ιδιωτική επίσκεψη σε περιουσιακό στοιχείο που δεν είναι στην αγορά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία είχε προχωρήσει πέρα από μία απλή κουβέντα, υπήρχε επίσημη εμπλοκή τραπεζικού φορέα και χρησιμοποιήθηκε νομική εκπροσώπηση ήδη στο στάδιο της επίσκεψης.

Τέσσερις ημέρες μετά, σε email με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2011 και θέμα «Scorpios», ο Ζιρό ενημερώνει τον Επστάιν ότι έλαβε απάντηση από την τράπεζα με άδεια για επίσκεψη στο νησί Σκορπιός την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Στο μήνυμα ζητά να ενημερωθεί για τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ελικοπτέρου.

Ο Επστάιν απαντά ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, δεν αισθάνεται καλά και ότι θα ενημερώσει για το πρόγραμμά του.

Την επόμενη ημέρα, 10 Οκτωβρίου, ο Ζιρό τού εύχεται «να γίνει σύντομα καλά» και του ζητά να παραμείνουν σε επαφή.

Όταν ο Επστάιν συζητούσε να πάει στον Σκορπιό με ελικόπτερο από το Άκτιο

Η αλληλογραφία μεταξύ 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 καταγράφει νέα απόπειρα προγραμματισμού επίσκεψης στον Σκορπιό.

Στις 4 Νοεμβρίου 2011, ο Επστάιν ρωτά αν είναι εφικτό να επισκεφθούν το νησί την επόμενη εβδομάδα, στο διάστημα από Τρίτη έως Παρασκευή.

Την επόμενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου 2011, ο Ζιρό απαντά ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ραντεβού για την Τρίτη.

Στις 6 Νοεμβρίου 2011 ο Επστάιν απαντά ότι μπορεί να επισκεφτεί το νησί είτε την Τετάρτη είτε την Παρασκευή, διευκρινίζοντας ότι θα τον συνοδεύουν συνεργάτες του.

Στις 8 Νοεμβρίου 2011, ο Επστάιν γράφει ότι δεν έχει λάβει απάντηση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί, δηλώνοντας ρητά ότι δεν μπορεί να πετάξει με ελικόπτερο για «τρεις ώρες».

Στις 9 Νοεμβρίου 2011, ο Ζιρό διαβιβάζει στον Επστάιν πληροφορίες που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τράπεζα και αφορούν τις δυνατότητες μεταφοράς προς το νησί.

Εκεί περιλαμβάνεται διευκρίνιση ότι η πτήση με ελικόπτερο από την Αθήνα διαρκεί από 55 λεπτά έως μία ώρα και 20 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του ελικοπτέρου, ενώ προτείνεται ως εναλλακτική λύση η άφιξη στο αεροδρόμιο Ακτίου, ώστε ο χρόνος μεταφοράς να περιοριστεί στα 10-15 λεπτά.

Διευκρινίζει, επίσης, ότι ο ίδιος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το νησί και ζητά από τον Επστάιν να αποφασίσει πώς επιθυμεί να προχωρήσουν.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Επστάιν απαντά ότι αυτή ήταν η λύση που είχε προτείνει εξαρχής, σημειώνοντας ωστόσο ότι, για πρακτικούς λόγους, το ταξίδι θα πρέπει να μετατεθεί για επόμενη επίσκεψη.

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, σε νεότερο μήνυμά του προς τον Ζιρό, ο Επστάιν δηλώνει κατ’ αρχήν σύμφωνος με το σενάριο, υπό την προϋπόθεση να διερευνηθεί εάν το «άλλο αεροδρόμιο» μπορεί να δεχθεί διεθνείς πτήσεις, στοιχείο κρίσιμο για την οργάνωση της άφιξης.

Σε email με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2011, ο Ζιρό απευθύνεται στον Επστάιν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι είναι καλά και ρωτώντας αν έχει μελλοντικά σχέδια να επισκεφθεί τον Σκορπιό.

Διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στο άμεσο διάστημα και κλείνει το μήνυμα με ευχές για «Καλή Χρονιά».