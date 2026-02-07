Δυτική Ελλάδα: Στρατιωτικοί κτηνίατροι ενισχύουν τη μάχη κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

Συνεχίζονται οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προχωρά στην επιχειρησιακή ανάπτυξη 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων σε όλη τη χώρα, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα συναρμόδια υπουργεία.

Στη Δυτική Ελλάδα, η ανάπτυξη αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, περιοχές με σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπου οι στρατιωτικοί κτηνίατροι θα ενισχύσουν τους τοπικούς ελέγχους, την επιτήρηση και την εφαρμογή των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας.

Οι στρατιωτικοί κτηνίατροι, πριν αναπτυχθούν στο πεδίο, εκπαιδεύτηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ για τα ισχύοντα μέτρα και πρωτόκολλα, ενώ η συνεργασία με τις Περιφέρειες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ενισχύει τον συνολικό μηχανισμό πρόληψης και απόκρισης.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης: «Οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται διαχρονικά στην πρώτη γραμμή κάθε εθνικής και κοινωνικής ανάγκης. Οι 97 στρατιωτικοί κτηνίατροι εντάσσονται στον εθνικό σχεδιασμό και η συνδρομή τους στο πεδίο θα αποτελέσει στρατηγικό πολλαπλασιαστή στην ενίσχυση της μάχης κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων».

Από πλευράς του, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, τόνισε ότι «η διάθεση των στρατιωτικών κτηνιάτρων στο πεδίο είναι μια ουσιαστική ενίσχυση της εθνικής προσπάθειας. Με σχέδιο, επιτήρηση και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας».

Η κινητοποίηση αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία του συντονισμού, της ταχύτητας και της καθημερινής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Δυτική Ελλάδα, όπου η κτηνοτροφία αποτελεί κρίσιμο πυλώνα της τοπικής οικονομίας.