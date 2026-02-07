Πύργος: Σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης στον Πύργο μετά τη βλάβη στον αγωγό της Αύρας

Σε σταδιακή αποκατάσταση της υδροδότησης προχωρά ο Δήμος Πύργου, μετά την επισκευή της βλάβης που σημειώθηκε στον αγωγό της Αύρας, στη γέφυρα του Ενιπέα, στην περιοχή του Λαντζοΐου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, τα συνεργεία της ΔΕΥΑΠ ολοκλήρωσαν τις εργασίες αποκατάστασης, με αποτέλεσμα η παροχή νερού να επανέρχεται σταδιακά στο μεγαλύτερο μέρος της πόλης έως αύριο το πρωί.

Παράλληλα, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους δημότες να κάνουν χρήση του νερού με ιδιαίτερη σύνεση και μόνο για την κάλυψη των απολύτως βασικών αναγκών, αποφεύγοντας κάθε περιττή κατανάλωση.

Όπως επισημαίνεται, η πλήρης αποκατάσταση της υδροδότησης σε ολόκληρο τον Δήμο θα ολοκληρωθεί μετά την επισκευή της μεγάλης ζημιάς που έχει προκληθεί στον κεντρικό αγωγό από τον Ερύμανθο.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, η ολοκλήρωση των εργασιών στον αγωγό του Ερυμάνθου αναμένεται έως το βράδυ της Κυριακής.