Μεσολόγγι: Συνελήφθησαν δύο άνδρες για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών ανδρών προχώρησαν χθες το απόγευμα στο Μεσολόγγι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για υπόθεση διακεκριμένων κλοπών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική ομάδα και διακεκριμένες κλοπές, ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμη ένας ημεδαπός άνδρας, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Πέντε κλοπές μέσα σε λίγες ημέρες

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να διέπραξαν από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 5 Φεβρουαρίου 2026 συνολικά πέντε κλοπές, εκ των οποίων οι δύο τετελεσμένες και οι τρεις απόπειρες, σε οχήματα και σε εκδοτήριο εισιτηρίων.

Από τις κλοπές αφαιρέθηκαν ένα αλυσοπρίονο, μικρό χρηματικό ποσό και κλειδιά, ενώ οι φθορές που προκάλεσαν κατά την τέλεση των πράξεων ανέρχονται στο ποσό των 2.550 ευρώ.

Οργανωμένη επιχείρηση και σύλληψη

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους χθες στο Μεσολόγγι, έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και αξιοποίηση στοιχείων της έρευνας.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (Παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ σύμφωνα με τις Αρχές έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.