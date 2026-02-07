Τραμπ: «Δεν έκανα κάποιο λάθος», λέει για το βίντεο με τους Ομπάμα

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν σκοπεύει να ζητήσει συγγνώμη, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν έκανα κάποιο λάθος».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , τόνισε αργά χθες ότι δεν προτίθεται να ζητήσει συγγνώμη για τη δημοσιοποίηση ρατσιστικού βίντεο στην πλατφόρμα του, Truth Social, στο οποίο εμφανίζονται ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ, ως πίθηκοι.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν καταδικάζει τα ρατσιστικά στοιχεία του βίντεο, ο Τραμπ απάντησε: «Φυσικά και ναι».

«Ούτε εμένα μου άρεσε, αλλά δεν το είδα», πρόσθεσε, με το γερμανικό πρακτορείο dpa να επισημαίνει ότι δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί ανεξάρτητα η περιγραφή του Τραμπ για τα γεγονότα.

Συμπλήρωσε ότι είχε δει μόνο την αρχή του βίντεο και θεώρησε πως υπάρχει κάτι στο τέλος «που δεν αρέσει στον κόσμο».

Η αντίδραση του Λευκού Οίκου

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος, σε μια δήλωση που -όπως σχολιάζει ο Guardian– δεν μειώνει τη σημασία του περιστατικού, απέδωσε την ανάρτηση σε «λάθος ενός υπαλλήλου», ωστόσο χρειάστηκε να περάσουν 12 ώρες για να αποσύρει το βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καθώς οι επικρίσεις κατά του Τραμπ αυξάνονταν, σύμμαχοί του επιχείρησαν να μετατοπίσουν την ευθύνη από τον ίδιο, υπερασπιζόμενοι τον χαρακτήρα του και υποστηρίζοντας ότι υπεύθυνος ήταν ένας υπάλληλος που δεν ταυτοποίησαν, αναφέρουν οι New York Times.

Για παράδειγμα, ένας πάστορας που διατηρεί δεσμούς με τον Τραμπ δήλωσε ότι είχε μιλήσει απευθείας με τον Αμερικανό Πρόεδρο την Παρασκευή και ότι ο Τραμπ είπε πως «δεν ανάρτησα το βίντεο και ήξερα ότι οι εικόνες σε αυτό ήταν λάθος, προσβλητικές και απαράδεκτες».

Οι προηγούμενες επιθέσεις Τραμπ κατά των Ομπάμα

Το The Atlantic επισημαίνει ότι ο Τραμπ εκτόξευσε τη δημοτικότητά του στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ ισχυριζόμενος στο παρελθόν ότι ο Μπαράκ Ομπάμα δεν ήταν Αμερικανός – τώρα υπονοεί ότι ο Ομπάμα δεν είναι καν άνθρωπος.

Ήδη το 2011, ο Τραμπ είχε ενισχύσει τη ψευδή θεωρία συνωμοσίας «birther», υποστηρίζοντας ότι ο Ομπάμα δεν είχε γεννηθεί στις ΗΠΑ και αμφισβήτησε τη νομιμότητα της προεδρίας του.

Την περασμένη χρονιά, ο Τραμπ μοιράστηκε ένα AI βίντεο που έδειχνε τον Ομπάμα να συλλαμβάνεται στο Οβάλ Γραφείο και αργότερα να φυλακίζεται.

Όταν «έσπασε τη σιωπή της» η Μισέλ Ομπάμα

Οι Ομπάμα σπάνια απαντούν στις επιθέσεις του Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η Μισέλ Ομπάμα, σε ομιλία της στη Συνέλευση του Δημοκρατικού Κόμματος το 2024, μίλησε ανοιχτά για το ότι αποτέλεσε στόχο ρατσισμού από τον Τραμπ.

«Για χρόνια, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να κάνει τους ανθρώπους να μας φοβούνται», είχε πει η Μισέλ Ομπάμα. «Βλέπετε, η περιορισμένη και στενή του αντίληψη για τον κόσμο τον έκανε να νιώθει απειλή από την ύπαρξη δύο εργατικών, μορφωμένων και επιτυχημένων ανθρώπων που τυχαίνει να είναι Μαύροι».

«Είναι το ίδιο παλιό κόλπο του», είχε προσθέσει, «διπλασιάζοντας τα άσχημα, μισογυνιστικά και ρατσιστικά ψέματα ως υποκατάστατο για πραγματικές ιδέες και λύσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων».

Από τον ρατσισμό του 19ου αιώνα στο Truth Social

Μετά τη δημοσιοποίηση του επίμαχου βίντεο, χιλιάδες χρήστες αντέδρασαν στο βίντεο με ενθουσιασμό. Ωστόσο, το «αστείο» που διακινήθηκε μέσω του λογαριασμού του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social έχει σαφώς σκοτεινές προεκτάσεις, σχολιάζει το αμερικανικό περιοδικό.

Η ιδέα ότι οι μαύροι άνθρωποι βρίσκονται κάπου ανάμεσα στους λευκούς και στους πιθήκους έχει χρησιμοποιηθεί για αιώνες ως δικαιολογία για την καταπίεση που έχουν υποστεί.

Ήδη το 1377, ένας ιστορικός έγραφε ότι οι Αφρικανοί «έχουν χαρακτηριστικά που μοιάζουν πολύ με εκείνα των ανόητων ζώων», υπονοώντας ότι «είναι, στο σύνολό τους, υποταγμένοι στη δουλεία».

Παρόμοιες απεικονίσεις κυκλοφορούσαν και σε γελοιογραφίες κατά τη διάρκεια του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, που θύμιζαν το περιεχόμενο του βίντεο που ανάρτησε ο Τραμπ.

Ο Ντάγκλας Μπρίνκλεϊ, ιστορικός προεδρικών θεμάτων, χαρακτήρισε στους NYT το βίντεο ως «σκληροπυρηνικό ρατσισμό που χρησιμοποιεί το παλαιότερο στερεότυπο κατά των Μαύρων ανθρώπων που μπορεί κανείς να φανταστεί».

Ο Κουέντιν Τζέιμς, συνιδρυτής του Collective PAC, οργανισμού που στοχεύει στην εκλογή Μαύρων αξιωματούχων στις ΗΠΑ, συνέκρινε το βίντεο με «ψηφιακή minstrel παράσταση», αναφερόμενος στους λευκούς διασκεδαστές που έβαφαν μαύρα τα πρόσωπά τους, σε ένα είδος θεατρικής παράστασης που ήταν δημοφιλές στις ΗΠΑ τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα.

«Το γεγονός ότι ένας εν ενεργεία πρόεδρος χρησιμοποιεί τώρα την τεχνητή νοημοσύνη για να κυκλοφορήσει τις ίδιες αφαιρετικές από ανθρώπινη σκοπιά εικόνες που εμφανίστηκαν στην προπαγάνδα του 19ου αιώνα θα πρέπει να ανησυχεί κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως κόμματος», πρόσθεσε.

«Αυτός είναι ο άξονας από τη minstrel παράσταση μέχρι το Truth Social, και ο στόχος είναι ίδιος: να αφαιρεθεί η ανθρώπινη υπόσταση των Μαύρων για πολιτική διασκέδαση».

