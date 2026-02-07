ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Θλίψη για τον Λευτέρη Σταυρόπουλο

Η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο του Λευτέρη Σταυρόπουλου, καταξιωμένου Αχαιού με καταγωγή από την Ακράτα.

Ο Λευτέρης Σταυρόπουλος δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά τα τελευταία χρόνια στις Βρυξέλλες και είχε διατελέσει υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας με τη Νέα Δημοκρατία. Η προσφορά του και η αφοσίωσή του στην επαγγελματική και πολιτική του διαδρομή αφήνουν μια διαρκή μνήμη σε όσους τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαίας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του.