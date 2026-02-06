Αποστολόπουλος κατά Καρυστιανού για το ναυάγιο στη Χίο: «Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος με ανάρτησή του ζητά από τη Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της για το πολύνεκρο ναυάγιο μεταναστών στη Χίο.

Ουσιαστικά, ο γνωστός ακτιβιστής -διασώστης απαντά στη δήλωση της κ. Καρυστιανού μετά το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς, η οποία άσκησε κριτική στο κράτος που «δεν πράττει όσα μπορεί για την αποτροπή των παράνομων εισβολών».

«Γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;» τονίζει μεταξύ άλλων και καταλήγει καλώντας την Μαρία Καρυστιανού να ανασκευάσει τις δηλώσεις της.

Αναλυτικά το σχόλιο του Ιάσονα Αποστολόπουλου

«Κυρία Καρυστιανού, γνωρίζετε ότι 10 παιδιά είναι στο νοσοκομείο με κατάγματα και σπασμένα χέρια; Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς; Γνωρίζετε ότι 4 γυναίκες σκοτώθηκαν και άλλες δύο ετοιμόγεννες έγκυες έχασαν τα παιδιά τους μετά τη σύγκρουση με το λιμενικό σκάφος; Γνωρίζετε ότι κάθε αιτών άσυλο είναι προστατευόμενο πρόσωπο από το διεθνές δίκαιο; Γνωρίζετε ότι όταν δεν υπάρχουν νόμιμες δίοδοι για τους πρόσφυγες αναγκαστικά οι άνθρωποι θα έρθουν παράτυπα για να καταθέσουν αίτημα στην υπηρεσία ασύλου η οποία βρίσκεται εντός της χώρας;

Αν ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η λέξη «εισβολείς» δεν συνάδει με όλα τα παραπάνω και οφείλετε να ανασκευάσετε;»

Λίγο αργότερα ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στα Τέμπη, έκανε μία ανάρτηση στο X, στην οποία αναφέρει: Γιατί δεν το ανεβάζει στο Χ ;

Ο @Iasonas_Apost τι φοβάται; Αυτός δεν ήταν μαζί στα πάνελ και έβγαζε φωτογραφίες με την Μαρία; Τώρα την κατηγορεί και αυτός;

Ο ακτιβιστής, απάντησε αναρτώντας το σχόλιό του και στο Χ.