Όταν ο Έπσταϊν παζάρευε τον Σκορπιό του Ωνάση

Στα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για τον Τζέφρι Επσταϊν, περιλαμβάνεται ηλεκτρονική αλληλογραφία από την οποία προκύπτει ότι ο Αμερικανός χρηματιστής είχε εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του νησιού Σκορπιός.

Ο Επσταϊν εξέτασε την αγορά του νησιού του Αριστοτέλη Ωνάση, αν και παραμένει αδιευκρίνιστο αν τον ενδιέφερε προσωπικά ή εκπροσωπούσε κάποιον άλλο.

Το κουβάρι της υπόθεσης ξετυλίγεται με ανταλλαγή μηνυμάτων του Επσταϊν με τον Μπόρις Νίκολιτς –βιοτεχνολόγο κι άλλοτε συνεργάτη του Μπιλ Γκέιτς-, καθώς και με πρόσωπο-κλειδί στον χώρο των πολυτελών ακινήτων, τον Γάλλο Ρισάρντ Στιβ Ζιρό (Richard Steeve Giraud), γράφει η kathimerinii.gr.

Η αλληλογραφία της 5ης έως 10ης Αυγούστου 2011 καταγράφει το αρχικό στάδιο διερεύνησης αγοράς του Σκορπιού.

Ειδικότερα, στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρού διαβιβάζει στον Νίκολιτς φάκελο με πληροφορίες για νησιά, στο πλαίσιο μιας πρώτης προσέγγισης.

Την επόμενη ημέρα ο Νίκολιτς ενημερώνει τον Επσταϊν ότι, σύμφωνα με όσα του μεταφέρθηκαν, ο Σκορπιός είναι «ένα από τα πιο αποκλειστικά νησιά στην Ελλάδα», διευκρινίζοντας ότι δεν είναι δημόσιο.

Στις 10 Αυγούστου 2011, ο Επσταϊν επανέρχεται με συγκεκριμένες ερωτήσεις, ζητώντας διευκρινίσεις για το αν η παραλία είναι ιδιωτική ή δημόσια, γιατί στις φωτογραφίες φαίνονται πολλά σκάφη και πόσο μακριά βρίσκεται η πλησιέστερη αγορά τροφίμων.

Λίγο αργότερα την ίδια ημέρα, ο Νίκολιτς απαντά ότι θα το ελέγξει και προσθέτει ότι πρόκειται για ένα από τα νησιά Ωνάση, το οποίο «δεν είναι επίσημα στην αγορά».

Σε email με ημερομηνία 17 Αυγούστου 2011 και θέμα «Island», ο Νίκολιτς ενημερώνει τον Επσταϊν ότι έλαβε απάντηση σχετικά με το νησί, το οποίο περιγράφει ως πλήρως ιδιωτικό, με αμμώδη παραλία.

Αναφέρει ότι στον Σκορπιό υπάρχουν η κύρια κατοικία του Αριστοτέλη Ωνάση, η κατοικία της Τζάκι Κένεντι, ξεχωριστό σπίτι για τα παιδιά και κατοικία για το προσωπικό.

Σύμφωνα με το email, στο νησί υπάρχει ιδιωτική ορθόδοξη εκκλησία, όπου ο Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι, ιδιωτικό λιμάνι, ελικοδρόμιο και διάδρομος προσγείωσης για ιδιωτικό αεροσκάφος.

Ο Νίκολιτς σημειώνει ότι τα σκάφη που είχαν παρατηρηθεί ανήκαν σε επισκέπτες του νησιού και ότι ο ανεφοδιασμός σε τρόφιμα και προμήθειες γίνεται σε τακτική βάση.

Προσθέτει επίσης πως το νησί διαθέτει αυτόνομη γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο αποστολέας διευκρινίζει ότι, εκείνη την περίοδο, το νησί «δεν είναι ακόμη στην αγορά», ωστόσο αναφέρει ότι πρόσωπο με το όνομα «Steeve» έχει τη δυνατότητα να το παρουσιάσει πρόωρα.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Νίκολιτς προτρέπει τον παραλήπτη να κινηθεί γρήγορα, αν υπάρχει ενδιαφέρον -«ενδεχομένως για πελάτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια»- και να επισκεφθεί το νησί εφόσον έχει χρόνο.

Ο Γάλλος μεσολαβητής

Τρεις ημέρες μετά (20/8/11) αρχίζει μία ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ του Τζέφρι Επσταϊν με τον Ρισάρ Στιβ Ζιρό (Richard Steeve Giraud) – σε email προκύπτει ότι στη συνάντηση παρέστη και ο Πίτερ Μάντελσον.

Τη γνωριμία των δύο ανδρών είχε οργανώσει ο Νίκολιτς, ο οποίος σε email με ημερομηνία 21 Φεβρουαρίου 2011 παρουσιάζει τον Ζιρού ως άνθρωπο που «ασχολείται με ενδιαφέροντα ακίνητα στην Ευρώπη».

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Νίκολιτς παρουσιάζει τον Επσταϊν ως «μέρος της οικογένειας του», σημειώνοντας σε παρένθεση: «που πάντα ήθελα να έχω αλλά δεν ήμουν τόσο τυχερός γενετικά».

Επικοινωνία στον αστερισμό του Σκορπιού

Ο Ζιρού εμφανίζεται σε email προς τον Επσταϊν να προσπαθεί να εξασφαλίσει ιδιωτική επίσκεψη στον Σκορπιό, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στο Λονδίνο και ότι κινείται για το θέμα – φαίνεται πρόθυμος να λειτουργήσει ως διαμεσολαβητής.

Το πρώτο email καταγράφεται με ημερομηνία 20 Αυγούστου 2011, έχει υπογραφή «RSteeve» και θέμα την οργάνωση ιδιωτικής επίσκεψης στο νησί.

Στο μήνυμα, ο αποστολέας απευθύνεται φιλικά στον Επσταϊν, εκφράζοντας την ελπίδα να περνά καλά το καλοκαίρι του στην Ευρώπη. Αναφέρει ότι λυπάται που ο παραλήπτης δεν μπόρεσε να ταξιδέψει στο Κάπρι μαζί με τον Μπόρις Νίκολιτς, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει «επόμενη φορά».

Ο Ζιρού σημειώνει ότι βρίσκεται ακόμη στο Λονδίνο και προσπαθεί «το συντομότερο δυνατό» να εξασφαλίσει μια ιδιωτική επίσκεψη στο νησί του Ωνάση, διευκρινίζοντας ότι το όνομα του νησιού είναι Σκορπιός.

Ζητά από τον Επσταϊν να του στείλει τον αριθμό του κινητού του. Το email κλείνει με πρόσκληση για περαιτέρω ερωτήσεις και προτροπή για άμεση επαφή.

Στις 24 Αυγούστου 2011, ο Επσταϊν στέλνει σύνδεσμο σε βίντεο από το YouTube και ρωτά ευθέως αν επιτρέπεται η πρόσβαση τουριστών στο νησί. Την ίδια ημέρα, σε ενημερωτικό μήνυμα που του διαβιβάζεται, αναφέρεται ότι το πλησιέστερο αεροδρόμιο είναι το Ακτιο, σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων, ενώ σημειώνεται ότι ο Σκορπιός διαθέτει ιδιωτικό ελικοδρόμιο.

Γίνεται επίσης αναφορά στην κατάσταση των κτιρίων και επισημαίνεται ότι θα υπάρξει μεταγενέστερη ενημέρωση για φορολογικά ζητήματα στην Ελλάδα.

Στις 25 Αυγούστου 2011, η συζήτηση επικεντρώνεται αποκλειστικά στο ζήτημα της ιδιωτικότητας. Αρχικά, ο Ζιρό γράφει ότι «κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», προκαλώντας την αντίδραση του Επσταϊν, ο οποίος ζητά διευκρίνιση για το αν αυτό σημαίνει ότι το νησί «δεν είναι πραγματικά ιδιωτικό».

Λίγο αργότερα, ο Ζιρό επανέρχεται για να ξεκαθαρίσει τη θέση του, διευκρινίζοντας ρητά ότι το μήνυμά του σημαίνει ακριβώς το αντίθετο: ότι ο Σκορπιός είναι απολύτως ιδιωτική ιδιοκτησία και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν.

Σε επόμενο email –με ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2011-, ο Ζιρό απευθύνεται στον Επσταϊν για τον προγραμματισμό επίσκεψης στο νησί Σκορπιός. Ο αποστολέας αναφέρει ότι «όλα είναι εντάξει πλέον» και ζητά από τον Αμερικανό να τον ενημερώσει πότε θα ήθελε να επισκεφθεί το νησί μετά τις 12 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, ρωτά πότε θα επιστρέψει στο Παρίσι. Το μήνυμα κλείνει με ευχές για καλό Σαββατοκύριακο και φιλικό χαιρετισμό.

Σε προωθημένο (forward) email με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2011, ο Ζιρό ενημερώνει τον Επσταϊν ότι η τράπεζα ζητά διευκρινίσεις επειδή έλαβε υπογεγραμμένες συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDAs) όχι από τον ίδιο τον Επσταϊν, αλλά από τον Ντάρεν Ιντάικ (Darren K. Indyke), ο οποίος είναι δικηγόρος κι έγινε γνωστός κυρίως ως ο επί σειρά ετών προσωπικός νομικός σύμβουλος Επσταϊν.

Με άλλα λόγια, η τράπεζα ρωτούσε γιατί τα NDAs τα υπέγραψε τρίτο πρόσωπο και όχι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος.

Τι σημαίνει αυτή η εξέλιξη; Επρόκειτο να δοθούν ευαίσθητες πληροφορίες (ιδιοκτησιακό καθεστώς, πρόσβαση, αξία) και ενδεχομένως να ακολουθούσε ιδιωτική επίσκεψη σε περιουσιακό στοιχείο που δεν είναι στην αγορά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διαδικασία είχε προχωρήσει πέρα από μια απλή κουβέντα, υπήρχε επίσημη εμπλοκή τραπεζικού φορέα και χρησιμοποιήθηκε νομική εκπροσώπηση ήδη στο στάδιο της επίσκεψης.



Τέσσερις ημέρες μετά, σε email με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου 2011 και θέμα «Scorpios», ο Ζιρό ενημερώνει τον Επσταϊν ότι έλαβε απάντηση από την τράπεζα με άδεια για επίσκεψη στο νησί Σκορπιός την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Στο μήνυμα ζητά να ενημερωθεί για τον αριθμό των ατόμων που θα συμμετάσχουν, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ελικοπτέρου.

Ο Επσταϊν απαντά ότι βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, δεν αισθάνεται καλά και ότι θα ενημερώσει για το πρόγραμμά του.

Την επόμενη ημέρα, 10 Οκτωβρίου, ο Ζιρό του εύχεται «να γίνει σύντομα καλά» και του ζητά να παραμείνουν σε επαφή.

Ο προγραμματισμός για το ταξίδι

Η αλληλογραφία μεταξύ 4 και 5 Νοεμβρίου 2011 καταγράφει νέα απόπειρα προγραμματισμού επίσκεψης στον Σκορπιό.

Στις 4 Νοεμβρίου 2011, ο Επσταϊν ρωτά αν είναι εφικτό να επισκεφθούν το νησί την επόμενη εβδομάδα, στο διάστημα από Τρίτη έως Παρασκευή.

Την επόμενη ημέρα, 5 Νοεμβρίου 2011, ο Ζιρό απαντά ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ραντεβού για την Τρίτη.

Στις 6 Νοεμβρίου 2011 ο Επσταϊν απαντά ότι μπορεί να επισκεφτεί το νησί είτε την Τετάρτη είτε την Παρασκευή, διευκρινίζοντας ότι θα τον συνοδεύουν συνεργάτες του.

Στις 8 Νοεμβρίου 2011, ο Επσταϊν γράφει ότι δεν έχει λάβει απάντηση και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επίσκεψη δεν θα πραγματοποιηθεί, δηλώνοντας ρητά ότι δεν μπορεί να πετάξει με ελικόπτερο για «τρεις ώρες».

Στις 9 Νοεμβρίου 2011, ο Ζιρό διαβιβάζει στον Επσταϊν πληροφορίες που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τράπεζα και αφορούν τις δυνατότητες μεταφοράς προς το νησί.

Εκεί περιλαμβάνεται διευκρίνιση ότι η πτήση με ελικόπτερο από την Αθήνα διαρκεί από 55 λεπτά έως μία ώρα και 20 λεπτά, ανάλογα με τον τύπο του ελικοπτέρου, ενώ προτείνεται ως εναλλακτική λύση η άφιξη στο αεροδρόμιο Ακτίου, ώστε ο χρόνος μεταφοράς με ελικόπτερο να περιοριστεί στα 10–15 λεπτά.

Διευκρινίζει επίσης ότι ο ίδιος δεν έχει επισκεφθεί ποτέ το νησί και ζητά από τον Επσταϊν να αποφασίσει πώς επιθυμεί να προχωρήσουν.

Αργότερα την ίδια ημέρα, ο Επσταϊν απαντά ότι αυτή ήταν η λύση που είχε προτείνει εξαρχής, σημειώνοντας ωστόσο ότι, για πρακτικούς λόγους, το ταξίδι θα πρέπει να μετατεθεί για επόμενη επίσκεψη.

Στις 11 Νοεμβρίου 2011, σε νεότερο μήνυμά του προς τον Ζιρό, ο Επσταϊν δηλώνει κατ’ αρχήν σύμφωνος με το σενάριο, υπό την προϋπόθεση να διερευνηθεί εάν το «άλλο αεροδρόμιο» μπορεί να δεχθεί διεθνείς πτήσεις, στοιχείο κρίσιμο για την οργάνωση της άφιξης.

Σε email με ημερομηνία 27 Δεκεμβρίου 2011, ο Ζιρό απευθύνεται στον Επσταϊν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι είναι καλά και ρωτώντας αν έχει μελλοντικά σχέδια να επισκεφθεί τον Σκορπιό.

Διευκρινίζει ότι δεν αναφέρεται στο άμεσο διάστημα και κλείνει το μήνυμα με ευχές για «Καλή Χρονιά».

Μπόρις Νίκολιτς: Ο εκτελεστής της διαθήκης Επσταϊν

Ο Μπόρις Νίκολιτς, επενδυτής στον κλάδο της βιοτεχνολογίας και πρώην επιστημονικός σύμβουλος του Μπιλ Γκέιτς, περιλαμβάνεται στη διαθήκη του Επσταϊν ως αναπληρωτής εκτελεστής, χωρίς -όπως δηλώνει ο ίδιος- να το γνωρίζει ή να έχει ερωτηθεί.

Σύμφωνα με το Fox Business, ο Επσταϊν υπέγραψε διαθήκη δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του σε φυλακή του Μανχάταν, στην οποία κατέγραφε περιουσιακά στοιχεία ύψους σχεδόν 600 εκατ. δολαρίων.

Στο έγγραφο, ο Νίκολιτς ορίζεται ως «successor executor», δηλαδή το πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη διαχείριση της περιουσίας εάν οι δύο βασικοί εκτελεστές δεν μπορούσαν ή δεν επιθυμούσαν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Ο Νίκολιτς -το 2019 οπότε και έγινε γνωστή η πληροφορία- δήλωσε ότι αιφνιδιάστηκε από την αναφορά του ονόματός του. Εκπρόσωπός του επιβεβαίωσε στο Fox Business ότι «δεν είχε ποτέ ερωτηθεί για το θέμα και δεν έχει καμία πρόθεση να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα».

Σε αντίθεση με τους δύο βασικούς εκτελεστές, Ντάρεν Ιντάικ και Ρίτσαρντ Καν, οι οποίοι κατέθεσαν όρκο αποδοχής του ρόλου τους, ο Νίκολιτς δεν υπέγραψε αντίστοιχο έγγραφο.

Ο Νίκολιτς είναι συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας βιοεπιστημών Biomatics Capital και συμμετέχει στα ΔΣ εταιρειών του χαρτοφυλακίου της.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό του, ο Νίκολιτς δεν είχε επιχειρηματική σχέση με τον Επσταϊν. Οι δύο άνδρες, ωστόσο, κινούνταν σε επικαλυπτόμενους κύκλους του επιστημονικού και χρηματοοικονομικού κόσμου.

Η διαθήκη προβλέπει αμοιβή 250.000 δολαρίων για τους εκτελεστές και τη μεταφορά της περιουσίας σε καταπίστευμα (trust). Ο μόνος δυνητικός δικαιούχος που κατονομάζεται είναι ο αδελφός του Επσταϊν, Μαρκ.