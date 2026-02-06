Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την 7χρονη κόρη της

Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για παιδική π...

Το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη

Αστυνομικοί στον Βόλο συνέλαβαν μητέρα για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews, η σύλληψη έγινε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Μόλις 7 ετών είναι το κοριτσάκι – Είναι το μεσαίο παιδί της οικογένειας
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του taxydromos.gr, η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με το μεσαίο παιδί της οικογένειας ηλικίας μόλις 7 ετών. Το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη, με τις αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Ειδήσεις Τώρα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών ο Λευτέρης Σταυρόπουλος

Ιπποκράτειο: «Έπρεπε να τον αφήσω να πεθάνει»- Τι λέει ο γιατρός που καταδικάστηκε για φακελάκι

Υπόθεση κατασκοπείας: Ο απόλυτος αιφνιδιασμός, το κρυφό κινητό και το δεύτερο πρόσωπο -κλειδί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Βόλος Παιδική Πορνογραφία
Ειδήσεις
Κοινωνία
[" \u0392\u03cc\u03bb\u03bf\u03c2","\u03a0\u03b1\u03b9\u03b4\u03b9\u03ba\u03ae \u03a0\u03bf\u03c1\u03bd\u03bf\u03b3\u03c1\u03b1\u03c6\u03af\u03b1"]
820244
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις