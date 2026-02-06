Βόλος: Μητέρα κατηγορείται για παιδική πορνογραφία με θύμα την 7χρονη κόρη της

Αστυνομικοί στον Βόλο συνέλαβαν μητέρα για εμπλοκή σε υπόθεση παιδικής πορνογραφίας με θύμα την ανήλικη κόρη της, ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonotanews, η σύλληψη έγινε ύστερα από προανάκριση που διενήργησε η Εισαγγελία, στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που φέρεται να τη συνδέουν με την υπόθεση. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση από την Αστυνομία.

Η γυναίκα οδηγήθηκε σήμερα Παρασκευή ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου η εισαγγελέας υπηρεσίας της άσκησε δίωξη για παιδική πορνογραφία. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Μόλις 7 ετών είναι το κοριτσάκι – Είναι το μεσαίο παιδί της οικογένειας

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του taxydromos.gr, η υπόθεση φέρεται να σχετίζεται με το μεσαίο παιδί της οικογένειας ηλικίας μόλις 7 ετών. Το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε σε κινητό τηλέφωνο που φέρεται να ανήκει στην 38χρονη, με τις αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε, καθώς και το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.