Υπόθεση κατασκοπείας: Ο απόλυτος αιφνιδιασμός, το κρυφό κινητό και το δεύτερο πρόσωπο -κλειδί

Υπεράνω πάσης υποψίας θεωρείτο ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη για κατασκοπεία και κατηγορείται ότι πουλούσε διαβαθμισμένες πληροφορίες τηλεπικοινωνιών και ψηφιακών και ηλεκτρονικών εφαρμογών στην Κίνα.

Ο 54χρονος αξιωματικός της Πολεμικής αεροπορίας, διοικητής της 128 Σμηναρχίας Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας στο Καβούρι, διέθετε σπουδαίο βιογραφικό, πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνική κατάρτιση, ενώ ήταν τοποθετημένος σε κομβικές θέσεις.

Καθώς έτσι ήταν πρόσωπο υπεράνω πάσης υποψίας, φέρεται να έχει το ιδανικό προφίλ πληροφοριοδότη για μία χώρα εκτός ΝΑΤΟ, καθώς γνωρίζει από κρυπτογραφημένα μηνύματα και ηλεκτρονικό πόλεμο, ενώ από θέσεως έχει χειριστεί θέματα τα οποία αφορούν την υψηλή τεχνολογία της άμυνας. Παράλληλα, ως διοικητής κατείχε επίσης επιτελικό ρόλο και πρόσβαση σε διαβαθισμένες πληροφορίες. Μάλιστα ο 54χρονος σμήναρχος είχε πρόσβαση και διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων που αναπτύσσει η Πολεμική Αεροπορία, ως εξειδικευμένος στις τηλεπικοινωνίες και με πιστοποίηση στο ΝΑΤΟ.

Στο στόχαστρο δεύτερο πρόσωπο «κλειδί» και δύο απόστρατοι

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤΝews, στο στόχαστρο των Αρχών βρίσκεται ακόμα ένα πρόσωπο «κλειδί» καθώς και δύο απόστρατοι.

Ειδικότερα, ο 54χρονος συνδέεται με ακόμα ένα πρόσωπο, το οποίο έχουν στοχοποιήσει οι Αρχές. Τόσο η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, όσο και η Διοίκηση Κυβερνοασφάλειας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας προσπαθούν να σκιαγραφήσουν το προφίλ του για να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις.

Επίσης, έχουν μπει στο στόχαστρο των ερευνών δύο ακόμα απόστρατοι, οι οποίοι διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με την Κίνα και με παρόμοιους συνδέσμους σαν αυτούς που είχε ο 54χρονος σμήναρχος. Οι Αρχές κινούνται προσεκτικά ώστε να στοιχειοθετήσουν όλο το κατηγορητήριο, εφόσον αυτό υπάρξει και να προχωρήσουν σε σύλληψη, όπως έκαναν και στην περίπτωση του σμήναρχος.

Από τον Οκτώβριο στο στόχαστρο των Αρχών

Οι πρώτες πληροφορίες ότι ενδεχομένως ο 54χρονος ενεργούσε ως κατάσκοπος για τα συμφέροντα υπερδύναμης, έφτασαν στην ΕΥΠ από τη CIA. Ο σμήναρχος «κλειδώθηκε» και από τον περασμένο Οκτώβριο μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας με διακριτική παρακολούθηση.

Ο αξιωματικός ήδη από την ώρα της σύλληψής του στο γραφείο του, φέρεται να «έσπασε» και να ομολόγησε τα πάντα, κατονομάζοντας και τον Κινέζο σύνδεσμό του, που βρίσκεται στην Κίνα.

Όταν άρχισε να «σφίγγει» ο κλοιός γύρω του, ο 54χρονος ανώτερος αξιωματικός μετατέθηκε από τη νευραλγική θέση στο επιτελείο, όπου είχε πρόσβαση στις τηλεπικοινωνίες στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι, που πρακτικά είναι σχολή εκπαίδευσης στις τηλεπικοινωνίες και δεν θα μπορούσε να υποκλέπτει κρίσιμες πληροφορίες για την εθνική ασφάλεια.

Την αποστολή εγγράφων και σχεδίων των Ενόπλων Δυνάμεων στον Κινέζο «χειριστή», πραγματοποιούσε με ειδική συσκευή κινητού τηλεφώνου. Με αυτήν φωτογράφιζε τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και με κρυπτογραφημένο λογισμικό έστελνε τα ντοκουμέντα στον σύνδεσμό του στην Κίνα. Το πώς έγινε η επαφή τους ερευνάται. Όπως αποκαλύφθηκε είχε κάνει ένα ιδιωτικό ταξίδι στην Κίνα, πριν «κλειδωθεί» ως ύποπτος για κατασκοπεία.