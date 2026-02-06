Μνημόσυνα που θα τελεστούν το Σάββατο 7/2 και την Κυριακή 8/2/2026

Μνημόσυνα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ TΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 – 2 – 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛΑΦΑΚΗ ΕΤΩΝ 80 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΟΤΣΑΡΗ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ: ΡΕΝΑ ΓΚΕΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΕΣΤΑ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΕΤΩΝ 78 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ : ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ χήρας ΑΝΔΡ. ΤΖΙΒΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 93 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

--------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΛΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ - ΕΤΩΝ 65 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΤΖΕΝΗ-ΟΛΓΑ

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΗΣ : ΕΥΘΥΜΙΑ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

-----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΡΙΝΟΥ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΙΩΑΝ. ΜΠΟΥΣΙΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΕΦΟΡΙΑΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΟΥΣΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-26 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 π.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΗ ΓΕΡ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΤΩΝ 85 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ, ΜΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ .

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΑ ΧΗΡΑ ΜΑΡΟΥΛΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΓΑΡΔΕΛΗ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ TΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 8:30 Π.Μ. ΣΤΟN ΙΕΡΟ NAO ΑΓΙOY ΑΝΔΡΕΟΥ (ΠΑΛΑΙΟ) ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΝΑΣΤ. ΤΕΛΩΝΗ {ΕΤΩΝ 64} ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΑΒΒΙΝΑ ΤΕΛΩΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφεία Τελετών Βανταράκης 1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Η ΑΔΕΛΦΗ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΓΕΝΗ-ΣΚΟΥΡΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 8:30 πμ, στον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΕΩΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΕΤΩΝ 83) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ & ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΑΝΤΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΝΤΕΛΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ. ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 8.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΑΓΥΙΑΣ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΠΟΥΖΟΥ ΕΤΩΝ 72 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΠΟΥΖΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε το Σάββατο 7-2-2026 & ώρα 8.30 π. μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου (Νεκροταφείο) εις Άγιο Βασίλειο Ρίου 40/ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν και προσευχηθούν μαζί μας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ & ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ο ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α' Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 97 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ, ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΑΙ ΘΩΜΑΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ-ΑΝΘΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΔΗΜ. ΚΑΣΠΙΡΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΧΗΡΑ ΑΓΓ. ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΗΡΑ ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

-----------------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ & ΔΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΜΑΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΑΝΝΙΝΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ - ΕΛΕΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

www.tsantarliotis.gr --------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ,

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΔΡ. ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΟΣΕ - ΕΤΩΝ 72 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ, ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΟΥΣΗΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ, 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΚΑΝΕΛΛΑΣ χήρας ΝΙΚ. ΛΥΜΠΕΡΗ ΕΤΩΝ 96 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΗΣ : ΚΛΗΜΕΝΤΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝ/ΧΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΗ - ΕΤΩΝ 70 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΦΩΤΗΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης» α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838, β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:00 πμ στον Παλαιό Ιερό Ναό Αγ. Ανδρέα Πατρών, 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπημένης μας ΘΕΩΝΗΣ (χήρα) ΛΕΩΝ ΡΕΝΕΣΗ ΠΛΗΡΗΣ ΗΜΕΡΩΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΕΝΕΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥ Η ΕΓΓΟΝΗ: ΘΕΑΝΩ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2026 ΚΑ

email: [email protected] ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΩ ΑΧΑΪΑΣ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 88 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΝΕΦΕΛΗ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΖΕΝΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] ----------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΗΛΙΑ ΓΕΡΑΣ. ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΤΩΝ 64 ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΡΟΜΠΟΤΗ ΔΑΥΙΔ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664 ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685 ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720 email [email protected] -------------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/2/2026 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΤΑ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ, ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 77 ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΕΥΓΕΝΙΑ (χήρα) ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΟΦΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΧΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΝΔΡ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΟΥΡΑΧΑΝΗΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας Αγίας Τριάδας 25, Πέντε Δρόμοι Τηλ. 2610 - 337126/ 340873 κιν 6932318103 fax 2610 340871. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 9:30 πμ στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Καλουσίου Ερυμάνθου, ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 81) Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΝΥΧΤΑΣ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΝΙΚΟΣ & ΓΙΑΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ & ΚΙΜΩΝΑΣ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448. ----------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8/02/2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ (ΜΟΙΡΑ ΠΑΤΡΩΝ) 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ



ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΤΩΝ 80)



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ



Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ & ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ,

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ,

ΦΩΤΕΙΝΗ & ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ



ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ



ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ



ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ. *ΟΙΚΟΣ ΤΕΛΕΤΩΝ ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 179 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ 2610 337-037. -----------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-2-2026 και ώρα 9.00π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κρυόβρυση Ηλείας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού,παππού & θείου ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 93 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ζωϊτσα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Νικόλαος & Βασιλική Ασημακοπούλου, Παναγιώτης & Γεωργία Ασημακοπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θεόδωρος, Ζώης, Ζωή, Νικόλαος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930 -------------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-2-2026 και ώρα 9.00 π.μ., 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Πιτίτσα Αχαΐας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού & θείου ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 58 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική Δαραμούσκα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Γεώργιος, Χρυσούλα ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αργυρώ & Ανδρέας Παναγόπουλος ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930 ---------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-2-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αναλήψεως στο Ψαροφάι Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου MΙΧΑΛΗ ΜΑΝΕΤΑ {ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ} ΕΤΩΝ: 80 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αργυρώ {Ρούλα} ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Βασίλειος Μανέτας, Ξανθή & Ιωάννης Κόλλιας Η ΕΓΓΟΝΗ: Μαρία-Μιχαέλα ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930 ------------------ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούμε την Κυριακή 8-2-2026 και ώρα 9.00 π.μ. 40/ήμερο μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στα Ζαρουχλέικα Πατρών για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, δελφού & θείου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ: 71 Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν & προσευχηθούν μαζί μας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιαννούλα ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αθανασία & Αθανάσιος Μακρής, Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου, Βασιλική Παπαδοπούλου Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Μάριος ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος & Χριστίνα Παπαδοπούλου, Γιαννούλα & Κωνσταντίνος Τσαπικούνης, Γεωργία Παπαδοπούλου, Διονύσιος & Γιολάντα Μπαλάση, Ανδρέας Μπαλάσης, Δημήτριος & Φωτεινή Μπαλάση, Νικόλαος & Αδαμαντία Μπαλάση ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ 1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930 ----------- ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8 - 2 - 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9,30 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ, 40/ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑΣ χήρας ΠΑΝΑΓ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Παρακαλούμε όλους όσους τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ & ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΒΑΡΒΑΡΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΛΕΝΑ, ΓΙΑΝΝΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ & ΓΙΩΡΓΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΩΤΗΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα. Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077. --------------

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 9.30 Π.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ) ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑ ΘΕΟΔ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 82 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ (Εν Αμερική), ΧΡΥΣΑΝΘΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΠΑΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΑΟΥΡΑ ΠΕΛΕΚΟΥΔΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ, ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ *ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783 e-mail: [email protected] -----------------