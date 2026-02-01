Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3-2-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-------------------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ
(ΕΤΩΝ 55)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ
ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΧΑΡΙΛΑΟ ΧΑΡΑΛ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Δευτέρα 2-2-26 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΦΑΝΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
----------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΑΓΓ. ΦΟΥΡΑ
ΕΤΩΝ 77
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΥΡΤΟΥ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΣΠΥΡΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΦΟΡΑ
ΣΤΕΛΛΑ (ΧΗΡΑ ΝΙΚ.) ΝΙΦΟΡΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Τρίτη 3-2-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ,
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
-----------------------------
