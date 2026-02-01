Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3-2-2026

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ
ΕΤΩΝ 90
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

-------------------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ

(ΕΤΩΝ 55)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΧΑΡΙΛΑΟ   ΧΑΡΑΛ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ -   ΕΤΩΝ   75
Κηδεύουμε την  Δευτέρα  2-2-26 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό  Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

ΟΙ   ΑΔΕΛΦΟΙ

ΦΑΝΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΟΙ   ΑΝΕΨΙΟΙ        ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΑΓΓ. ΦΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΥΡΤΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΦΟΡΑ

ΣΤΕΛΛΑ (ΧΗΡΑ ΝΙΚ.) ΝΙΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - ΤΗΛ. (26930) 23465 – 22664

ΒΡΑΧΝΑΙΪΚΑ – (2610) 671685

ΤΗΛ. 6947-991119 – 6972-446720

email [email protected]

-----------------------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο  μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  ΒΑΣ. ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ
 
ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Τρίτη  3-2-2026   & ώρα 3  μ. μ. από  τον Ιερό  Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.      

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ( χήρα ) ΛΟΥΚΑ ΚΑΝΙΣΤΡΑ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ, ΤΑΣΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ & ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ,

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΝΙΚΗ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ    ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-----------------------------

