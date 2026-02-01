Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3-2-2026

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝ. ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 90

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2-2-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ ΤΟΥ : ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΧΗΡΑ ΗΛ. ΝΤΡΕΝΟΓΙΑΝΝΗ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΗΡΑ ΘΕΟΦ. ΚΑΤΡΙΒΕΣΗ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓ. ΜΟΥΖΟΥ

(ΕΤΩΝ 55)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 2.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ, ΝΙΚΟΣ & ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ, ΑΛΕΞΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ & ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΜΑΡΙΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΟΥΖΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΖΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΖΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ (χήρα) ΔΗΜ. ΜΟΥΖΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΧΑΡΙΛΑΟ ΧΑΡΑΛ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Δευτέρα 2-2-26 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Λεύκας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΦΑΝΗΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ ( χήρα ) ΑΝΔΡ. ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ & ΑΓΑΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΤΗ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΖ. ΑΓΓ. ΦΟΥΡΑ

ΕΤΩΝ 77

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 / 2 / 2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3:00 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΜΥΡΤΟΥ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΩΡΑ 2:00 Μ.Μ

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΟΥΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ & ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΦΟΡΑ

ΣΤΕΛΛΑ (ΧΗΡΑ ΝΙΚ.) ΝΙΦΟΡΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

