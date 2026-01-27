Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 28-1-2026

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ - ΕΤΩΝ 75

Κηδεύουμε την Τετάρτη 28-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΣΤΕΛΛΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΕΤΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΦΙΛΗ

(ΑΝΘΟΠΩΛΗ)

ΕΤΩΝ 59

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ

Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ ΜΠΟΥΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ.

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΑΦΗ-ΜΕΝΙΓΗ

(ΕΤΩΝ 88)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ-ΜΕΝΙΓΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------

ΚΗΔΕΙA

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

ΣΩΤ. ΝΙΩΤΗ

(ΕΤΩΝ 68)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΥΜΑΝΙ ΗΛΕΙΑΣ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ & ΘΥΜΙΟΣ ΣΑΚΚΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΩΤΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΘΗ ΝΙΩΤΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΘΕΟΔ. ΖΑΓΚΛΑ

ΕΤΩΝ 86

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΓΚΛΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΖΑΓΚΛΑ,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα & παππού

{ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΜΠΑΛΚΑΜΟ}

~•ΕΤΩΝ 98•~

Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 28/1/2026 & ώρα 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κράλι Αχαΐας.

(Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από της 2:00 μ.μ.)

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Αθανασία Μπαλκάμου, Νικόλαος & Αναστασία Μπαλκάμου, Παρασκευή Μπαλκάμου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

Κωνσταντίνος & Ειρήνη Μπαλκάμου,

Αλεξάνδρα χήρα Γεωργίου Ρηγόπουλου,

Βασιλική χήρα Νικόλαου Μπαλκάμου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Παναγιώτης, Δέσποινα, Χριστίνα

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)

ΣΤΑΘ. 2610 430 141• ΚΙΝ. 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 90

Κηδεύουμε την Τετάρτη 28-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :

Σοφία & Διονύσης, Κωνσταντίνος & Αγγελική

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :

Ευγενία-Δέσποινα, Ευφροσύνη,

Αθανάσιος, Νικόλαος, Άγγελος

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

---------------