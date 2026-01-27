Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 28-1-2026

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΣΑΒΒΑ ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
ΣΥΝ/ΧΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ - ΕΤΩΝ 75
Κηδεύουμε την Τετάρτη 28-1-2026 & ώρα 2 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ: ΣΤΕΛΛΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΕΤΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΙΩΑΝ. ΘΕΟΦΙΛΗ
(ΑΝΘΟΠΩΛΗ)
ΕΤΩΝ 59
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 2.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΗΣ
Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ : ΑΚΡΙΒΗ ΜΠΟΥΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΦΙΛΗ.
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΛΕΝΑ, ΕΛΕΝΗ, ΕΥΔΟΚΙΑ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
--------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝ. ΧΡΥΣΑΦΗ-ΜΕΝΙΓΗ
(ΕΤΩΝ 88)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΛΕΚΙΣΤΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΥΣΑΦΗ-ΜΕΝΙΓΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------
ΚΗΔΕΙA
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΣΩΤ. ΝΙΩΤΗ
(ΕΤΩΝ 68)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 12.00 μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΚΟΥΜΑΝΙ ΗΛΕΙΑΣ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΛΕΝΗ & ΘΥΜΙΟΣ ΣΑΚΚΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΝΙΩΤΗ
ΙΩΑΝΝΗΣ & ΑΝΘΗ ΝΙΩΤΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΘΕΟΔ. ΖΑΓΚΛΑ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 1 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΨΑΡΟΦΑΪΟΥ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΑΓΚΛΑ χήρα ΑΛΕΞ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ,
ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΓΚΛΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΚΟΣ ΖΑΓΚΛΑΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΟΠΗ ΖΑΓΚΛΑ,
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΑΛΕΞΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΤΩΝΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ : ΑΛΕΞΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα & παππού
{ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΜΠΑΛΚΑΜΟ}
~•ΕΤΩΝ 98•~
Θανόντα κηδεύουμε την Τετάρτη 28/1/2026 & ώρα 3:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κράλι Αχαΐας.
(Η σορός θα βρίσκεται στον Ναό από της 2:00 μ.μ.)
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Σπυρίδων & Αθανασία Μπαλκάμου, Νικόλαος & Αναστασία Μπαλκάμου, Παρασκευή Μπαλκάμου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
Κωνσταντίνος & Ειρήνη Μπαλκάμου,
Αλεξάνδρα χήρα Γεωργίου Ρηγόπουλου,
Βασιλική χήρα Νικόλαου Μπαλκάμου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Φωτεινή, Παναγιώτης, Δέσποινα, Χριστίνα
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ (πλησίον σταδίου Παναχαϊκής)
ΣΤΑΘ. 2610 430 141• ΚΙΝ. 6937 009 978 ~ 6989 381 813 ~ 6978 069 382
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον αγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 90
Κηδεύουμε την Τετάρτη 28-1-2026 και ώρα 13 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Β΄Κοιμητηρίου Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ :
Σοφία & Διονύσης, Κωνσταντίνος & Αγγελική
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ :
Ευγενία-Δέσποινα, Ευφροσύνη,
Αθανάσιος, Νικόλαος, Άγγελος
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
---------------
