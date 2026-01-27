BAFTA 2026: Ιστορικός θρίαμβος για τον Πολ Τόμας Άντερσον με 14 υποψηφιότητες

Ακολουθεί με 13 υποψηφιότητες η ταινία «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ - Η "Βουγονία" του Γιώργου Λάνθιμου πήρε 5 υποψηφιότητες
Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον - Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another-Μία Μάχη μετά την Άλλη» και το «Sinners-Αμαρτωλοί» του Αφροαμερικανού δημιουργού Ράιαν Κούγκλερ - Ryan Coogler συνεχίζουν την κυρίαρχη πορεία τους στην κούρσα των βραβείων μετά και την ανακοίνωση & των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA 2026 μετά και τα Όσκαρ την περασμένη Πέμπτη.
Το «One Battle After Another» ηγείται στα φετινά Bafta της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας με 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών της Καλύτερης Ταινίας, της Σκηνοθεσίας και του Διασκευασμένου Σεναρίου.
Η ταινία του Άντερσον μπήκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων με μεγάλη δυναμική, έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ με 16 αναφορές στη μακρά λίστα, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, οι 14 υποψηφιότητες αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το «Gandhi-Γκάντι» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 16 το 1983, όπως αναφέρει το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Το «Sinners» εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες, με τον Ράιαν Κούγκλερ να διεκδικεί τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B Jordan) απέσπασε την 1η του υποψηφιότητα στην κατηγορία του καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η γεννημένη στο Μάντσεστερ, Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), είναι υποψήφια για το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.
Ακολουθούν τα «Hamnet» της Κλόι Ζάο και «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί με 11 υποψηφιότητες το καθένα. Ο Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) θα «μονομαχήσουν» για το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τζος Σαφντί (Josh Safdie) διεκδικούν το Βραβείο Σκηνοθεσίας.
Τα φιλμ «Frankenstein» και «Sentimental Value-Συναισθηματική αξία» συγκέντρωσαν από οκτώ (8) υποψηφιότητες, ενώ το «Bugonia» (του Γιώργου Λάνθιμου) και η έκπληξη του βρετανικού box office «I Swear» απέσπασαν από πέντε (5). Άλλες βρετανικές παραγωγές με αξιοσημείωτη παρουσία είναι τα «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion», που εξασφάλισαν από τρεις (3) υποψηφιότητες.
H τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ - Alan Cumming, σύμφωνα με το Deadline.
Τα φιλμ «Μια Μάχη Μετά την Αλλη» και «Αμαρτωλοί», είναι αμφότερα παραγωγές της Warner Bros.
Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η παρουσία του 51χρονου σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος φτάνει τις 7 υποψηφιότητες Α’ Ανδρικού Ρόλου, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος ηθοποιός που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα. Μόνο έξι ακόμη ηθοποιοί έχουν καταφέρει αυτό το επίτευγμα: οι Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Μάικλ Κέιν, Λόρενς Ολίβιε, Τζακ Λέμον, Πίτερ Φιντς και Ντάστιν Χόφμαν.
Οι υποψιότητες αναλυτικά:
Καλύτερη Ταινία
Αμνετ
Marty Supreme
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Συναισθηματική Αξία
Αμαρτωλοί.
Καλύτερη Βρετανική Ταινία
28 Χρόνια Μετά
The Ballad of Wallis Island
Τρελή από Eρωτα. Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επιστροφή
Πέθανε Αγάπη μου
H is for Hawk
Αμνετ
I Swear
Mr. Burton
Pillion
Steve.
Σκηνοθεσία
Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)
Κλόι Ζάο (Αμνετ)
Τζος Σάφντι (Marty Supreme)
Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)
Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί).
Ντεμπούτο από Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό
Τζακ Κινγκ, Χόλι Μπράιαν, Λούσι Μιρ (The Ceremony)
Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, Γουέιλ Ντέιβις (My Father's Shadow)
Χάρι Λάιτον (Pillion)
Μάιριντ Κάρτεν (A Want in Her)
Κάιλ ΜακΜάου, Χάντερ Αντριους, Εοίν Ντόραν (Wasteman).
Διασκευασμένο Σενάριο
The Ballad of Wallis Island
Βουγονία
Αμνετ
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Pillion
Πρωτότυπο Σενάριο
I Swear
Marty Supreme
Ο Μυστικός Πράκτορας
Συναισθηματική Αξία
Αμαρτωλοί.
Παιδική & Οικογενειακή Ταινία
Arco
Boong
Λίλο & Στιτς
Ζωούπολη 2
Ξενόγλωσση Ταινία
Ενα Απλό Ατύχημα
Ο Μυστικός Πράκτορας
Συναισθηματική Αξία
Sirat
Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ.
Κοστούμια
Frankenstein
Αμνετ
Marty Supreme
Αμαρτωλοί
Wicked: Μέρος Δεύτερο.
Ειδικά Εφέ
Avatar: Φωτιά και Στάχτη
F1: Η Ταινία
Frankenstein
Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας
The Lost Bus.
Β' Γυναικείος Ρόλος
Οντέσα Α'ζιόν (Marty Supreme)
Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας (Συναισθηματική Αξία)
Γούμνι Μοσάκου (Αμαρτωλοί)
Κάρεϊ Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)
Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Εμιλι Γουάτσον (Αμνετ).
Β' Ανδρικός Ρόλος
Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)
Πολ Μέσκαλ (Αμνετ)
Πίτερ Μούλαν (I Swear)
Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία).
Α' Γυναικείος Ρόλος
Τζέσι Μπάκλεϊ (Αμνετ)
Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα)
Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)
Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)
Εμα Στόουν (Βουγονία).
Α' Ανδρικός Ρόλος
Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)
Τίμοθι Σαλαμε (Marty Supreme)
Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)
Ιθαν Χοκ (Blue Moon)
Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)
Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)
Ντοκιμαντέρ
2,000 Meters to Andriivka
Apocalypse in the Tropics
Cover-Up
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor.
Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Ελιο
Η Μικρή Αμελί
Ζωούπολη 2
Κάστινγκ
I Swear
Marty Supreme
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Συναισθηματική Αξία
Αμαρτωλοί.
Φωτογραφία
Frankenstein
Marty Supreme
Αμαρτωλοί
Train Dreams.
Μοντάζ
F1: Η Ταινία
A House of Dynamite
Marty Supreme
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Αμαρτωλοί.
Μακιγιάζ & Κομμώσεις
Frankenstein
Αμνετ
Marty Supreme
Αμαρτωλοί
Wicked: Μέρος Δεύτερο.
Μουσική
Βουγονία
Frankenstein
Αμνετ
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Αμαρτωλοί.
Σκηνικά
Frankenstein
Αμνετ
Marty Supreme
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Αμαρτωλοί.
Kαλύτερος Ήχος
F1: Η Ταινία
Frankenstein
Μια Μάχη Μετά την Αλλη
Αμαρτωλοί
Warfare.
Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
Cardboard
Solstice
Two Black Boys in Paradise.
Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία
Magrid/Zafar
Nostalgie
Terence
This Is Endometriosis
Welcom Home Freckles
Ανερχόμενο Αστέρι
Robert Aramayo
Miles Caton
Chase Infiniti
Archie Madekwe
Posy Sterling.
Με στοιχεία από το ΑΠΕ & το flix.gr
"Βουγονία".
Ο Ίθαν Χοκ στο "Blue Moon".
"Sinners-Αμαρτωλοί".
