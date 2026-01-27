BAFTA 2026: Ιστορικός θρίαμβος για τον Πολ Τόμας Άντερσον με 14 υποψηφιότητες

Η ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον - Paul Thomas Anderson, «One Battle After Another-Μία Μάχη μετά την Άλλη» και το «Sinners-Αμαρτωλοί» του Αφροαμερικανού δημιουργού Ράιαν Κούγκλερ - Ryan Coogler συνεχίζουν την κυρίαρχη πορεία τους στην κούρσα των βραβείων μετά και την ανακοίνωση & των υποψηφιοτήτων για τα BAFTA 2026 μετά και τα Όσκαρ την περασμένη Πέμπτη.

Το «One Battle After Another» ηγείται στα φετινά Bafta της Βρετανικής Κινηματογραφικής Ακαδημίας με 14 υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών της Καλύτερης Ταινίας, της Σκηνοθεσίας και του Διασκευασμένου Σεναρίου.

Η ταινία του Άντερσον μπήκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων με μεγάλη δυναμική, έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ με 16 αναφορές στη μακρά λίστα, τον μεγαλύτερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του θεσμού. Παράλληλα, οι 14 υποψηφιότητες αποτελούν τη δεύτερη υψηλότερη επίδοση που έχει σημειωθεί ποτέ, μετά το «Gandhi-Γκάντι» του Ρίτσαρντ Ατένμπορο, το οποίο είχε συγκεντρώσει 16 το 1983, όπως αναφέρει το Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το «Sinners» εξασφάλισε 13 υποψηφιότητες, με τον Ράιαν Κούγκλερ να διεκδικεί τα Βραβεία Σκηνοθεσίας και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B Jordan) απέσπασε την 1η του υποψηφιότητα στην κατηγορία του καλύτερου Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η γεννημένη στο Μάντσεστερ, Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku), είναι υποψήφια για το Βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου.

Ακολουθούν τα «Hamnet» της Κλόι Ζάο και «Marty Supreme» του Τζος Σαφντί με 11 υποψηφιότητες το καθένα. Ο Πολ Μεσκάλ (Paul Mescal) και ο Τίμοθι Σαλαμέ (Timothée Chalamet) θα «μονομαχήσουν» για το Βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ η Κλόι Ζάο (Chloé Zhao) και ο Τζος Σαφντί (Josh Safdie) διεκδικούν το Βραβείο Σκηνοθεσίας.

Τα φιλμ «Frankenstein» και «Sentimental Value-Συναισθηματική αξία» συγκέντρωσαν από οκτώ (8) υποψηφιότητες, ενώ το «Bugonia» (του Γιώργου Λάνθιμου) και η έκπληξη του βρετανικού box office «I Swear» απέσπασαν από πέντε (5). Άλλες βρετανικές παραγωγές με αξιοσημείωτη παρουσία είναι τα «The Ballad of Wallis Island» και «Pillion», που εξασφάλισαν από τρεις (3) υποψηφιότητες.

H τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 με οικοδεσπότη τον Άλαν Κάμινγκ - Alan Cumming, σύμφωνα με το Deadline.

Τα φιλμ «Μια Μάχη Μετά την Αλλη» και «Αμαρτωλοί», είναι αμφότερα παραγωγές της Warner Bros.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και η παρουσία του 51χρονου σταρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο, ο οποίος φτάνει τις 7 υποψηφιότητες Α’ Ανδρικού Ρόλου, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος ηθοποιός που καταφέρνει αυτό το επίτευγμα. Μόνο έξι ακόμη ηθοποιοί έχουν καταφέρει αυτό το επίτευγμα: οι Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, Μάικλ Κέιν, Λόρενς Ολίβιε, Τζακ Λέμον, Πίτερ Φιντς και Ντάστιν Χόφμαν.

Οι υποψιότητες αναλυτικά:

Καλύτερη Ταινία

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί.

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

28 Χρόνια Μετά

The Ballad of Wallis Island

Τρελή από Eρωτα. Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επιστροφή

Πέθανε Αγάπη μου

H is for Hawk

Αμνετ

I Swear

Mr. Burton

Pillion

Steve.

Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος (Βουγονία)

Κλόι Ζάο (Αμνετ)

Τζος Σάφντι (Marty Supreme)

Πολ Τόμας Αντερσον (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία)

Ράιαν Κούγκλερ (Αμαρτωλοί).

Ντεμπούτο από Βρετανό Σκηνοθέτη, Σεναριογράφο ή Παραγωγό

Τζακ Κινγκ, Χόλι Μπράιαν, Λούσι Μιρ (The Ceremony)

Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ, Γουέιλ Ντέιβις (My Father's Shadow)

Χάρι Λάιτον (Pillion)

Μάιριντ Κάρτεν (A Want in Her)

Κάιλ ΜακΜάου, Χάντερ Αντριους, Εοίν Ντόραν (Wasteman).

Διασκευασμένο Σενάριο

The Ballad of Wallis Island

Βουγονία

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Pillion

Πρωτότυπο Σενάριο

I Swear

Marty Supreme

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί.

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

Arco

Boong

Λίλο & Στιτς

Ζωούπολη 2

Ξενόγλωσση Ταινία

Ενα Απλό Ατύχημα

Ο Μυστικός Πράκτορας

Συναισθηματική Αξία

Sirat

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ.

Κοστούμια

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο.

Ειδικά Εφέ

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας

The Lost Bus.

Β' Γυναικείος Ρόλος

Οντέσα Α'ζιόν (Marty Supreme)

Ινγκα Ιμπσντοτερ Λίλεας (Συναισθηματική Αξία)

Γούμνι Μοσάκου (Αμαρτωλοί)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (The Ballad of Wallis Island)

Τεγιάνα Τέιλορ (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Εμιλι Γουάτσον (Αμνετ).

Β' Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο ντελ Τόρο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Τζέικομπ Ελόρντι (Frankenstein)

Πολ Μέσκαλ (Αμνετ)

Πίτερ Μούλαν (I Swear)

Σον Πεν (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Στέλαν Σκάρσγκαρντ (Συναισθηματική Αξία).

Α' Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ (Αμνετ)

Ρόουζ Μπερν (Αν Είχα Πόδια θα σε Κλοτσούσα)

Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Τσέις Ινφίνιτι (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ρενάτε Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία)

Εμα Στόουν (Βουγονία).

Α' Ανδρικός Ρόλος

Ρόμπερτ Αραμάγιο (I Swear)

Τίμοθι Σαλαμε (Marty Supreme)

Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια Μάχη Μετά την Αλλη)

Ιθαν Χοκ (Blue Moon)

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Αμαρτωλοί)

Τζέσι Πλέμονς (Βουγονία)

Ντοκιμαντέρ

2,000 Meters to Andriivka

Apocalypse in the Tropics

Cover-Up

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor.

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Ελιο

Η Μικρή Αμελί

Ζωούπολη 2

Κάστινγκ

I Swear

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Συναισθηματική Αξία

Αμαρτωλοί.

Φωτογραφία

Frankenstein

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Train Dreams.

Μοντάζ

F1: Η Ταινία

A House of Dynamite

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί.

Μακιγιάζ & Κομμώσεις

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Αμαρτωλοί

Wicked: Μέρος Δεύτερο.

Μουσική

Βουγονία

Frankenstein

Αμνετ

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί.

Σκηνικά

Frankenstein

Αμνετ

Marty Supreme

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί.

Kαλύτερος Ήχος

F1: Η Ταινία

Frankenstein

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Αμαρτωλοί

Warfare.

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Cardboard

Solstice

Two Black Boys in Paradise.

Καλύτερη Βρετανική Μικρού Μήκους Ταινία

Magrid/Zafar

Nostalgie

Terence

This Is Endometriosis

Welcom Home Freckles

Ανερχόμενο Αστέρι

Robert Aramayo

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling.

Με στοιχεία από το ΑΠΕ & το flix.gr