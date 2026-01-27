«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Έρχονται ανατροπές, κόντρες και μεγάλα διλήμματα

Η αγαπημένη σειρά του Alpha «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» επιστρέφει με νέα συγκλονιστικά επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00 και η αντίστροφη μέτρηση για τις ραγδαίες αλλαγές που έρχονται στις ζωές των 5 κοριτσιών, έχει ήδη ξεκινήσει.

Οι 5 ηρωίδες μας, η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένηκαι η Μαγδαληνή, έχουν φύγει από το σπίτι δίπλα στο ποτάμι κι έχουν ακολουθήσει τα όνειρά τους, μακριά από την προστασία της μητέρας τους, Θεοδώρας. Έχοντας χτίσει τις ζωές που ονειρεύονταν από μικρές ή τουλάχιστον νόμιζαν πως ονειρεύονταν, έρχονται αντιμέτωπες με τις επιλογές τους και τις συνέπειες των αποφάσεων τους.

Η Μελισσάνθη βρίσκεται σε δίλημμα ανάμεσα στον σύζυγό της Απόστολο και στον εραστή της, Άγγελο όμως η βεβαρημένη υγεία του Απόστολου την «δένει» δίπλα του. Η Ιουλία ξεκινά μία καινούργια ζωή στην Ρόδο με τον Φωκά, όπου θα γνωρίσει νέους ανθρώπους που θα αλλάξουν τη μοίρα της. Η Ασπασία ακολουθεί το όνειρό της να γίνει τραγουδίστρια μακριά από το σπίτι και την οικογένεια της και η νέα της καθημερινότητα στη Ρόδο θα αλλάξει το χαρακτήρα της. Η Πολυξένη σιγά – σιγά κατακτά τον χώρο του κινηματογράφου αλλά όσο πιο επιτυχημένη γίνεται τόσο περισσότερο μειώνονται τα αισθήματά της για τον Ηλία. Η Μαγδαληνή έρχεται σε κόντρα με όλους και με όλα μέχρι να μάθει την αλήθεια για τον Οδυσσέα αλλά οι εξελίξεις στη ζωή της θα την αναγκάσουν να συμβιβαστεί.

Μέσα από δυνατές ερμηνείες, υψηλή αισθητική παραγωγή και κινηματογραφικές σκηνές, «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι», βασισμένο στο best - seller της Λένας Μαντά, επιστρέφει με νέα επεισόδια την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου στις 23:00.

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.