Ο Akylas για τη μητέρα του: «Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, δεν τα παράτησε ποτέ»

Ο Akylas προετοιμάζεται για την τελική φάση της Eurovision και συνεχίζει τις πρόβες με στόχο το τελικό αποτέλεσμα να ικανοποιήσει τόσο τον ίδιο όσο και τους θαυμαστές του.

Παράλληλα, αξιολογεί τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών, τα σχόλια για την ερμηνεία του και τον γενικότερο αντίκτυπο της συμμετοχής του. Σταθερή στήριξη για τον καλλιτέχνη παραμένει η μητέρα του, η γυναίκα που θυσιάστηκε για να μεγαλώσει τον ίδιο και την αδελφή του και που έτρεξε να τον αγκαλιάσει όταν κέρδισε στον ελληνικό τελικό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Akylas έγραψε πως: «Μόλις στα 17 της, χρειάστηκε να ταξιδέψει από τη Γεωργία στην Ελλάδα με ένα μωρό στην αγκαλιά. Η ζωή ήταν απίστευτα δύσκολη και τα χρήματα πάντα λίγα, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Μεγάλωσε εμένα και την αδελφή μου και για μένα είναι μια πραγματική ηρωίδα. Μου έμαθε το πιο σημαντικό μάθημα: να μην τα παρατάω ποτέ.

Σε ευχαριστώ για όλα, μαμά. Και αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μέσα από το music video του «Ferto». Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, από πού έρχεσαι ή ποιες δυσκολίες έχεις αντιμετωπίσει. Να είσαι περήφανος για αυτό που είσαι. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σου πάρει τη λάμψη σου. Μην αφήσεις ποτέ κανέναν να σε κάνει να αμφιβάλλεις για το ταλέντο σου. Συνέχισε. Συνέχισε να παλεύεις. Συνέχισε να λάμπεις. Γιατί ακόμη κι όταν όλα μοιάζουν game over, πάντα υπάρχει ένα try again. Πίστεψε στον εαυτό σου. Να είσαι ασταμάτητος».