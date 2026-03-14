Μαριάννα Τουμασάτου: «Το καλοκαίρι θα συνεργαστώ με τον Δημήτρη Φιλιππίδη»

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα η Μαριάννα Τουμασάτου. Η ηθοποιός μίλησε αρχικά για την καταδίκη του Πέτρου Φιλιππίδη, ενώ αποκάλυψε πως το καλοκαίρι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη.

«Το “νικήτρια” είναι βαριά κουβέντα, ήμουν συμπαραστάτης», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου.

Η Μαριάννα Τουμασάτου είπε στη συνέχεια: «Για οποιονδήποτε κακοποιημένο άνθρωπο δεν του είναι ευχάριστο να το μοιράζεται δημόσια. Το να λες ‘σε πιστεύω’ είναι σημαντικό. Στην Ελλάδα πρέπει να ταλαιπωρηθούμε για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είναι τραγικό να λες αλήθεια και να μην σε πιστεύουν.

Για ότι κάνουμε στη ζωή μας δεν υπάρχει περίπτωση να μην πληρώσουμε το τίμημα των επιλογών και των πράξεών μας. Ο καθένας μας αποφασίζει το τίμα να είναι πιο κοντά σε αυτό που προτίθεται να πληρώσει».

Η Μαριάννα Τουμασάτου ανέφερε πως το καλοκαίρι θα παίξει σε παράσταση μαζί με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη.

«Ο Δημήτρης είναι άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος, όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο και καλό παιδί. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός. Ο Δημήτρης δεν φταίει σε τίποτα», είπε η Μαριάννα Τουμασάτου.