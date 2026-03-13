Akylas: Τραγούδησε μία νέα εκδοχή του «Ferto» - Βίντεο

«Η λυπητερή εκδοχή του “Ferto”»
Ο Akylas έχει αναλάβει να εκπροσωπήσει την χώρα μας στην Eurovision, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.
Ο καλλιτέχνης θα ερμηνεύσει στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό το τραγούδι «Ferto», και θεωρείται ένα από τα φετινά φαβορί. Πριν από λίγες ώρες, δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, το οποίο και έγινε αμέσως viral.
Σε αυτό, ο Akylas παρουσιάζει στους χρήστες της πλατφόρμας την λυπητερή εκδοχή του «Ferto».
Ο καλλιτέχνης στο χιουμοριστικό βίντεο, το οποίο διαρκεί 29 δευτερόλεπτα, παίζει πιάνο και ερμηνεύει ένα μέρος του τραγουδιού του, με έναν πιο μελαγχολικό τρόπο, που δεν θυμίζει σε τίποτα το χαρούμενο κομμάτι που έχει ενθουσιάσει τους θαυμαστές της Eurovision.
Στο τέλος, ο Akylas παρακινεί το κοινό του, να παρακολουθήσει το βίντεο κλιπ του τραγουδιού, το οποίο κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Μαρτίου.
Ο ερμηνευτής έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Η λυπητερή εκδοχή του “Ferto”».
Πάτρα: Κίνδυνος ατυχήματος σε μονοπάτι στο Δασύλλιο- Έχει καταρρεύσει η περίφραξη εδώ και μήνες- ΦΩΤΟ
Tο πρωί της Δευτέρας η έκτακτη σύσκεψη για τον Οδοντωτό- Ποιοι θα συμμετέχουν
Τραγωδία στον Πύργο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 18χρονος μαθητής που έπεσε απ’ τον τρίτο όροφο
