«Το παιδί»: Τα ανατρεπτικά exit polls των δημοτικών εκλογών αναστατώνουν τους χωριανούς

Μη χάσετε τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς «Το παιδί», στην ΕΡΤ1, από τη Δευτέρα 16 έως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, στις 23:00.

Ο Μιχαήλ καταλαβαίνει ότι η Ιρίνα τον υποψιάζεται, την ώρα που η Μαίρη και η Μίνα ψαρεύουν τον Βουντού για το παρελθόν του. Ο Δημήτρης προσπαθεί να «μάθει» πώς να συμπεριφέρεται απέναντι στη Σοφία και την οικογένειά της, με την Άρτεμη να ανησυχεί για τη μεταξύ τους σχέση από εδώ και πέρα. Όσο οι χωριανοί είναι απασχολημένοι με τις εκλογές, ο Πάκης στρέφει την προσοχή του ξανά στο πηγάδι. Η μέρα των δημοτικών εκλογών φτάνει και τα ανατρεπτικά exit polls αναστατώνουν τους χωριανούς, ενώ η Βάνα έρχεται αντιμέτωπη με το μεγάλο τους μυστικό. Η Ιρίνα, ανησυχώντας για την επιστροφή του Τιέν, θέλει να πάρει την οικογένειά της και τον Δημήτρη και να φύγουν από το Νεοχώρι, πράγμα που όμως αποδεικνύεται πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι νόμιζε.

Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 , ώρα 23:00

Eπεισόδιο 89o: Ο Δημήτρης και η Βάνα διαφωνούν σχετικά με τις ανάγκες της Άρτεμης όσο αυτή αναρρώνει. Η επίσκεψη του Ιβάν ταράζει τον γιο του, που του ζητά πλέον εξηγήσεις για όλα. Η Ανθούλα παραμένει απόμακρη με τους γονείς της παρά τις προσπάθειες του Χρυσόδημου. Ο Μιχαήλ καταλαβαίνει ότι η Ιρίνα τον υποψιάζεται και τη ρωτά στα ίσα αν τον θεωρεί άνθρωπο του Τιέν. Στην καντίνα, η Μαίρη και η Μίνα ψαρεύουν τον Βουντού για το ποιόν της οικογένειάς του, ξυπνώντας του το παρελθόν του ως μπράβος. Στο μεταξύ, στο τροχόσπιτο, ο Ιβάν λέει στον Γερμανό τι πιστεύει ότι πρέπει να κάνουν.

Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 90ό: Οι χωριανοί, ακόμα σοκαρισμένοι από τις αποκαλύψεις, προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους εν όψει των εκλογών. Η Ιρίνα συναντιέται με τον άντρα της ΕΥΠ και μιλάνε έξω από τα δόντια. Ο Δημήτρης προσπαθεί να «μάθει» πώς να συμπεριφέρεται απέναντι στη Σοφία και την οικογένειά της. Από την άλλη, η Άρτεμις ανησυχεί για το αν η σχέση της με τον Δημήτρη θα είναι όπως πριν. Ταυτόχρονα, ο Παπάς προβληματίζεται για το μέλλον του με την Τιτίκα, ενώ η Στράτος προσπαθεί να πείσει την Ανθούλα να γυρίσει σπίτι. Τέλος και όσο όλοι είναι απασχολημένοι με τις εκλογές, ο Πάκης φέρνει στο χωριό την τεχνική υπηρεσία για έναν έλεγχο στο πηγάδι.

Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 91o: Η Ιρίνα προσπαθεί να πλησιάσει τον Δημήτρη, όμως εκείνος παραμένει ψυχρός απέναντί της. Το πάρτι γενεθλίων της Άρτεμις εξελίσσεται με επιτυχία, αλλά εκείνη αντιλαμβάνεται πως ο Πέτρος φέρεται περίεργα. Παράλληλα, η Ανθούλα αποφασίζει να φύγει από το bnb της Ευαγγελίας και να επιστρέψει στο σπίτι της. Η μέρα των δημοτικών εκλογών φτάνει και στο σπέσιαλ εκλογικό επεισόδιο του «Πιεσόμετρου», η Μαίρη και η Μίνα ανακοινώνουν τα ανατρεπτικά exit polls και οι χωριανοί αναστατώνονται για το μέλλον του τόπου τους. Τελικά, μια απρόσμενη ανακάλυψη ταράσσει τους πάντες.

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026, ώρα 23:00

Eπεισόδιο 92ο: Μετά την ανακάλυψη, οι χωριανοί αναστατωμένοι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο για να μην μπλέξουν, ενώ την ίδια στιγμή η Ανθούλα με τον Δημήτρη θέλουν να βοηθήσουν στην έρευνα. Η Βάνα καλείται να αναλάβει χρέη δημάρχου προσωρινά λόγω της αδυναμίας του δημάρχου και με τη βοήθεια της Σίσσυς προσπαθεί να αφήσει πίσω της έργο. Άθελά της, όμως, ανακαλύπτει το μεγάλο μυστικό των χωριανών. Τέλος, η Ιρίνα, ανησυχώντας για την επιστροφή του Τιέν, θέλει να πάρει την οικογένειά της και τον Δημήτρη και να φύγουν από το Νεοχώρι, πράγμα που αποδεικνύεται όμως πολύ πιο δύσκολο απ’ ό,τι νόμιζε.