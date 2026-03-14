Φώτης Μεταξόπουλος για Ακύλα: Ήταν αντιαισθητικό το θέαμα, δεν μου άρεσε ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του

Ο Φώτης Μεταξόπουλος σχολίασε τη συμμετοχή του Ακύλας στη φετινή Eurovision, εκφράζοντας αρνητική άποψη για την εμφάνιση και το τραγούδι του.

Ο χορογράφος, σε συνέντευξη που έδωσε την εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» το Σάββατο 14 Μαρτίου, ανέφερε πως η Eurovision έχει εξελιχθεί με δραματικό τρόπο, κατά την άποψή του, και πως «κάνουν αηδίες» οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού. Παράλληλα, μίλησε και για τον Φωκά Ευαγγελινό που τα τελευταία χρόνια αναλαμβάνει εκείνος τις εμφανίσεις των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Ο Φώτης Μεταξόπουλος είπε αρχικά για τον Ακύλα: «Για εμένα ήταν αντιαισθητικό το θέαμα. Δεν μου άρεσε καθόλου ούτε το τραγούδι ούτε το ντύσιμό του. Ειδικά το ντύσιμό του αλλοπρόσαλλο. Η χορογραφία δεν μου άρεσε. Σε αυτό το τραγούδι δεν θα έκανα καμία χορογραφία».