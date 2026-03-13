Όσκαρ 2026: Λάμψη και κόκκινο χαλί στην τελική ευθεία για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής 15/3

Οι εκδηλώσεις και τα πάρτι της εβδομάδας των Όσκαρ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη ενώ την Κυριακή 15/3 θα πραγματοποιηθεί η 98η απονομή των πολυθρύλητων βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η Lana Condor, η Alexandra Shipp και η Jurnee Smollett ήταν μερικά από τα διάσημα ονόματα που παρευρέθηκαν στο «Club J'adore» του οίκου Dior στο Μπέβερλι Χιλς, το βράδυ της Δευτέρας.

Την Τρίτη, ο Tyriq Withers και η Maika Monroe περπάτησαν στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα του νέου δράματος της Colleen Hoover, «Reminders of Him», στο Χόλιγουντ.

Την ίδια στιγμή, η σταρ του «Hacks», Meg Stalter, η Margaret Cho και ο Mae Martin έλαβαν τιμητικές διακρίσεις στα 14α ετήσια Βραβεία Queerties.

Στο μεταξύ, ο 62χρονος Αμερικανός τηλεπαρουσιαστής Conan O'Brien, ο οποίος επιστρέφει ως οικοδεσπότης των Όσκαρ για δεύτερη συνεχή χρονιά, έστρωσε το κόκκινο χαλί μπροστά από το εμβληματικό Dolby Theatre για τη μεγάλη βραδιά της Κυριακής και πραγματικά δείχνει να απολαμβάνει τηνόλη ατμόσφαιρα της μεγαλύτερης κινηματογραφικής γιορτής που είναι τα Όσκαρ, τα οποία απονέμονται από το μακρινό 1929.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ