Ηλέκτρα- spoiler: Η Ηλέκτρα με τον Νικήτα έρχονται πολύ κοντά με ένα παθιασμένο φιλί

Συναρπαστικές είναι οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα», με όσα θα προβληθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 16 έως την Πέμπτη 19 Μαρτίου, στις 19:00.

Η Φιλιώ ζηλεύει ακόμη την Ουρανία γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση του Πέτρου. Κι ενώ κάποιες σχέσεις διαρρηγνύονται η Ηλέκτρα με τον Νικήτα έρχονται πολύ κοντά με ένα παθιασμένο φιλί.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 16 Μαρτίου

Eπεισόδιο 103ο: Ο Πέτρος μαθαίνει πως η αδελφή του, ίσως, ζει. Μέσα του όμως, βράζει, δεν πείθεται πως ο Νικόλας, την έχει λυπηθεί. Επιτίθεται στον Χάρη και, μανιασμένος, φτάνει έξω από το αρχοντικό των Βρεττών και ορμά μέσα. Στο σπίτι της Ηλέκτρας, όλα δείχνουν να ‘χουν αλλάξει. Η Νεφέλη γλυκαίνει με όλους. Ο Νικήτας, φαίνεται πως καταφέρνει να κινεί σωστά τα νήματα. Η είδηση της ανακάλυψης του κυκλώματος των παράνομων υιοθεσιών φέρνει ανακούφιση. Η Μπέτυ φτιάχνει τη βαλίτσα της. Η Δανάη, στο γραφείο του Μπόγρη, πανηγυρίζει. Γιατί, όμως, δεν υπογράφει την αίτηση διαζυγίου και προσπαθεί ξανά να τον παρασύρει; Ο Πέτρος καταλήγει χτυπημένος από τον Νικόλα. Κι ο Νικόλας άφαντος, για μια ακόμη φορά. Η Ουρανία τρέχει στον πλευρό του Πέτρου. Ο Βασίλης εξαγριώνεται και η Φιλιώ, βλέπει τον άντρα της, να μην μπορεί να αποχωριστεί την ξαδέλφη του. Ο Νικόλας, στο ημίφως, στρέφει ένα όπλο πάνω σε μια γυναίκα: τη Ναταλί και έπειτα από λίγο, όμως, της το δίνει. Την παρακαλεί να τον σκοτώσει και εκείνη το παίρνει. Και για ακόμα μια φορά, στο νησί της Αρσινόης, ένας πυροβολισμός κάνει τα πουλιά να σιγήσουν.

Ηλέκτρα – Τρίτη 17 Μαρτίου

Eπεισόδιο 104ο: Η κατάσταση στην Αρσινόη, μετά τη σύλληψη του Ρετσέτι είναι τεταμένη. Ο Νικόλας είναι άφαντος και οι σχέσεις όλων οριακές. Ο Χάρης διώχνει με άδεια τον Μίμη από την υπηρεσία, ενώ η Δανάη βάζει μπροστά το σχέδιο της ζήλειας με «μοχλό» τον Μίμη. Θα πέσει στην παγίδα της ο Παύλος; Αλλά και η Φιλιώ ζηλεύει ακόμη την Ουρανία γεγονός που επιβαρύνει την κατάσταση του Πέτρου. Κι ενώ κάποιες σχέσεις διαρρηγνύονται η Ηλέκτρα με τον Νικήτα έρχονται πολύ κοντά με ένα παθιασμένο φιλί. Το ήθελε όμως πραγματικά η Ηλέκτρα; Όπως και η Δανάη θέλει στ’ αλήθεια να χωρίσει με τον Μπόγρη; Και η Ουρανία θέλει παιδί με τον Βασίλη; Στα πολλά ερωτήματα προστίθεται κι ένα καινούργιο. Ποιος ο ρόλος του Ανέστη του βοσκού και του γιου του Πασχάλη; Κι ενώ τα ερωτήματα πυκνώνουν η Μπέτυ φτάνει στο νησί κι από μια συγκυρία βρίσκεται μπροστά στο μωρό που κοιμάται στην κούνια του.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 18 Μαρτίου

Eπεισόδιο 105ο: Η επιστροφή της Ναταλί φέρνει χαρά και ανακούφιση στην Αρσινόη. Όχι όμως στον Βρεττό και την Τιτίκα που πρέπει να πάρουν μια δύσκολη απόφαση. Η Νεφέλη δυσκολεύεται να τηρήσει τη συμφωνία της με τον Νικήτα. Το μωρό την τρομάζει και ο Παύλος παλεύει μόνος του. Μια απειλή όμως κάνει την εμφάνισή της. Και η Ηλέκτρα παλεύει με τα αισθήματά της, καθώς προσπαθεί να αφήσει πίσω τον έρωτά της για τον Παύλο. Ο Γιαννάτος την πολιορκεί λέγοντας της, «ένα πράμα σου ζητάω μόνο… μην με προδώσεις. Ποτέ.» Θα ενδώσει η Ηλέκτρα; Ο Βασίλης νιώθει όλο και πιο έντονα την απειλή του Πέτρου, καθώς βλέπει την συμπάθεια της Ουρανίας για εκείνον, ενώ η Μερόπη βάζει μπρος σχέδιο για να τους βοηθήσει να κάνουν κανένα παιδί πριν χαλάσει ο γάμος τους. Την ίδια στιγμή, η Ζωή ανησυχεί αν το μαντζούνι κάνει δουλειά καθώς δεν βλέπει αποτέλεσμα, παρά τις ενοχές που νιώθει. Ο Μίμης παρακαλεί τον Χάρη να του δώσει μια ευκαιρία ακόμα, ενώ η Μάρω αποφασίζει να επισκεφτεί τον Ανέστη. Τι κρύβει πάνω στο βουνό;

Ηλέκτρα – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Eπεισόδιο 106ο: Ένας κύκλος ζωγραφισμένος από κιμωλία και μέσα σε αυτόν το μωρό της Νεφέλης. Η Μπέτυ το έχει αρπάξει και μπαίνει στο πρώτο καράβι, για να φύγει μακριά απ’ την Αρσινόη. Όταν γίνεται γνωστή η είδηση, όλο το νησί αναστατώνεται. Η Νεφέλη χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της. Θα βρει άραγε καταφύγιο στην αγκαλιά της Ηλέκτρας; Την ίδια στιγμή η Μερόπη παρακαλάει τη Ζωή να μην κάνει έκτρωση, ενώ η Δόμνα γίνεται μάνα σ’ ένα παιδί, που έχει όψη ενήλικα. Ο Στέργιος παίρνει απόφαση να κλείσει τις πληγές του, να ξαναβρεί τον Θεό και τον εαυτό του, την ώρα που ο Νικόλας ζητάει από τον Χάρη να θάψουν την Αγνή. Στη μέρα που αργοσβήνει, ο Πέτρος παίρνει την απόφασή του: «εγώ τελείωσα με την Αρσινόη… θέλω να ξεχάσω και ότι υπάρχει». Ετοιμάζει τα πράγματά του και περιμένει την Ναταλί να τον ακολουθήσει. Μια χούφτα χάπια όμως, θα αλλάξει τα σχέδιά του.