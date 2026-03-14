Porto Leone- spoiler: Ο Μανώλης αποκαλύπτει πιο τις σκοτεινές πτυχές του Χρόνη

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά του ALPHA «Porto Leone». Δείτε τι θα συμβεί στα επεισόδια που θα προβληθούν τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Μαρτίου, στις 23:30.

Porto Leone – Δευτέρα 16 Μαρτίου

Επεισόδιο 40ο: Το εγκεφαλικό και το πέσιµο του Βούλγαρη φέρνει αναστάτωση σε όλη την οικογένεια, µε την Γαλήνη να πρέπει να διαχειριστεί µία νέα πραγµατικότητα. Η Βούλα γίνεται ράκος µετά από το ξεµπρόστιασµα που της κάνει ο Ορέστης µέσα στο Πόρτο Λεόνε, ενώ ο Μανώλης ακούει µία συνοµιλία του Χρόνη που του αποκαλύπτει πιο σκοτεινές πτυχές του χαρακτήρα του. Η αστυνοµία βρίσκει το πτώµα του Σήφη, ενώ η Αλεξάνδρα αναστατώνεται από τα μισόλογα του Καστίλια σε σχέση με την Άντζελα. Παράλληλα, ο Γιάμαρης ανακαλύπτει ποιος βρίσκεται πίσω από τις φωτογραφίες του µε την Γαλήνη.

Porto Leone – Tρίτη 17 Μαρτίου

Επεισόδιο 39ο: Ο Καστίλιας προτείνει στην Καίτη να καταγγείλει πως ο Γιάμαρης πίεσε τον ανιψιό της να δώσει ψευδή κατάθεση σχετικά µε τη δολοφονία του Στράτου. Ο Γιάµαρης, αντίστοιχα, προτείνει στην Άντζελα ένα σχέδιο που θα ξεμπροστιάσει και τον Καστίλια αλλά και το σχέδιο της Αλεξάνδρας εναντίον της οικογένειας Βούλγαρη. Όσο ο Βούλγαρης βρίσκεται στο νοσοκομείο, η ακτοπλοϊκή του εταιρεία διοικείται από τον συμφεροντολόγο Χρόνη, ενώ η Λένα µε τον Αντρέα δείχνουν να έρχονται κοντά, συνδεόμενοι από έναν χρυσό σταυρό.