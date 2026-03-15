Η Γη της ελιάς- spoiler: Η Ισμήνη γεννάει πρόωρα και σχεδιάζει να κλέψει το μωρό

Στα επόμενα επεισόδια της δραματικής σειράς του MEGA «Η Γη της ελιάς» έρχονται ανατρεπτικές εξελίξεις που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στη «Η Γη της ελιάς» που προβάλλεται στο MEGA, η Ισμήνη με την Αριάδνη πηγαίνουν την καθιερωμένη βόλτα τους. Όταν όμως οι δυο τους επιστρέφουν προς το σπίτι σπάνε ξαφνικά τα νερά. Η Ισμήνη, όπως είναι φυσικό πανικοβάλλεται, και η Αριάδνη τη μεταφέρει εσπευσμένα στην κλινική. Οι γιατροί εξετάζουν την γυναίκα και κρίνουν ότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στον τοκετό.

Η αγωνία κορυφώνεται, ενώ η Αριάδνη ενημερώνει αμέσως τα μέλη των οικογενειών τους. Στο μαιευτήριο σπεύδει αμέσως ο Κωνσταντίνος, ο Κουράκος, η Βασιλική, η Χάιδω και ο Λυκούργος. Όλοι τους προσεύχονται να πάνε όλα καλά και λίγες ώρες μετά οι γιατροί τους ενημερώνουν πως η Ισμήνη γέννησε ένα πρόωρο, αλλά υγιέστατο αγοράκι. Ο Λυκούργος, όπως θα δούμε, ανησυχεί αμέσως για την ψυχολογία της Ισμήνης μιας και δεν της επιτρέπεται να αγκαλιάσει το μωρό που έφερε στον κόσμο.

Τότε αρχίζει και ο πρώτος καβγάς με την Αριάδνη. Η τελευταία είναι απόλυτη και σκληρή απέναντι στην Ισμήνη και δεν την αφήνει να έρθει σε επαφή με το μωρό της. Το γεγονός αυτό εξοργίζει την Ισμήνη, η οποία απαιτεί να το κρατήσει στην αγκαλιά της. Τότε ο Λυκούργος προσπαθεί να εξηγήσει στην κόρη του την κατάσταση και να την αποφορτίσει, αλλά μάτια. Πλέον της έχει γίνει έμμονη ιδέα.

Κάποια στιγμή, η γυναίκα βρίσκεται έξω από τον θάλαμο των θερμοκοιτίδων και καταφέρνει να πείσει τον Κουράκο να την αφήσει να πάρει το μωρό αγκαλιά, όταν ξαφνικά φτάνει η Αριάδνη. Η εικόνα αυτή τρελαίνει την τελευταία και ο Κουράκος προσπαθεί να την ηρεμήσει. Έτσι, στη συνέχεια, η Αριάδνη αλλάζει στάση και πηγαίνει δώρα στην Ισμήνη, δείχνοντας καλή θέληση. Όμως εκείνη δεν… τσιμπάει!

Η Ισμήνη θέλει όσο τίποτα άλλο αυτό το μωρό και αποφασισμένη και ανεξέλεγκτη παίρνει μια απόφαση. Συγκεκριμένα, χρηματίζει μια νοσηλεύτρια, μπαίνει στον χώρο με τις θερμοκοιτίδες και είναι έτοιμη να αρπάξει το μωρό.

Από την άλλη η δίκη της Ασπασίας συνεχίζεται. Κάποια στιγμή, μέσα στο δικαστήριο, προδίδεται από την καρδιά της όταν μαθαίνει ότι η αδελφή της – την οποία θεωρούσε νεκρή – είναι ζωντανή. Η Ασπασία μεταφέρεται λιπόθυμη στο νοσοκομείο και η δίκη διακόπτεται. Η αγωνία όλων κορυφώνεται, ενώ η Κούλα δίνει προκαταβολή 5.000 ευρώ στη Χρυσούλα προκειμένου να πάει στο δικαστήριο και να παραδεχτεί ότι είπε ψέματα στην πρώτη της κατάθεση.