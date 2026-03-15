Καλομοίρα σε Akyla για τη Eurovision: «Να ξέρεις τι είναι καλό για σένα και να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου»

Η Καλομοίρα έδωσε τις συμβουλές της στον Akyla για τη φετινή Eurovision, τονίζοντας ότι πρέπει να γνωρίζει τι είναι καλύτερο για εκείνον και να παραμένει πάντα ο εαυτός του.

Η τραγουδίστρια, η οποία είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό το 2008 με το «Secret Combination» και βγήκε τρίτη, βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή «EurovisionGR» το Σάββατο 14 Μαρτίου και ανέφερε επίσης πως έστειλε μήνυμα στον 27χρονο για να του ευχηθεί καλή επιτυχία, εκφράζοντας τη στήριξή της. «Του έστειλα μήνυμα και του είπα καλή επιτυχία. Ήταν πολύ χαρούμενος. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για το ταξίδι που θα κάνει τώρα γιατί είναι πολύ ωραία. Του είπα αν χρειαστεί τίποτα, είμαι εδώ γι' αυτόν. Αλλά έχει την αγάπη του κόσμου, μια χαρά είναι», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η Καλομοίρα συμβούλευσε τον Akyla: «Να είναι ο εαυτός του και το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρεις τι να μην πάρεις από τα πολλά που θα ακούσεις. Θα πρέπει να ξέρεις τι είναι καλό για σένα γιατί εσύ θα είσαι πάνω στη σκηνή, εσύ θα υποστηρίξεις το τραγούδι, εσύ πρέπει να το δώσεις στον κόσμο. Αν δεν είναι κάτι για εσένα και τον χαρακτήρα σου, άστο. Να είσαι συνέχεια ο εαυτός σου, αυτόν αγάπησε ο κόσμος».

