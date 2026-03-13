Η ταινία της Αλίς Βινοκούρ "Couture" με την Αντζελίνα Τζολί από 19-3 στις Ελληνικές αίθουσες

H νέα καθηλωτική ταινία της Αλίς Βινοκούρ (Παρίσι Ξανά, Ατίθασες) με τίτλο "Couture" διαδραματίζεται στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, παρουσιάζοντας ιστορίες γυναικών διαφορετικών ηλικιών και πολιτισμών, που προσπαθούν να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους.

Στο φιλμ της 50χρονης Παριζιάνας δημιουργού Alice Winocour που προβάλλεται ήδη στη Γαλλία και από την Πέμπτη 19-3-2026 θα παίζεται στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της The Film Group, πρωταγωνιστούν η 50χρονη σούπερ σταρ Αντζελίνα Τζολί, ο 42χρονος Γάλλος σταρ Λουί Γκαρέλ (Οι Ονειροπόλοι, Tα Πάνω Κάτω), και οι Έλα Ραμφ (Raw, War), Ανιέρ Ανέι και Βενσάν Λιντόν (Titane, Ο Νόμος της Αγοράς).

Στον έντονα φορτισμένο κόσμο του Paris Fashion Week, οι ζωές 3 γυναικών διασταυρώνονται: η Μαξίν (Τζολί), σκηνοθέτιδα στα σαράντα της, ανακαλύπτει ότι έχει καρκίνο του μαστού και επανασυνδέεται απροσδόκητα με έναν γνώριμο συνεργάτη (Γκαρέλ)· η Άντα (Ανέι), ένα νέο πρόσωπο στον χώρο του μόντελινγκ, προσπαθεί να ξεφύγει από ένα προδιαγεγραμμένο μέλλον στο Νότιο Σουδάν· και η Ανζέλ (Ραμφ) είναι μια μακιγιέζ που δουλεύει στη σκιά των πασαρέλων.

Η σκηνοθέτιδα Αλίς Βινοκούρ αναλύει πώς προσέγγισε τον κόσμο της παριζιάνικης μόδας, και τον τρόπο με τον οποίο η ταινία συνδυάζει τις ιστορίες τριών γυναικών γύρω από την ομορφιά, το σώμα και τη μοίρα.

Στο ερώτημα τι την έκανε να στραφεί προς τη βιομηχανία της μόδας, η Αλίς Βινοκούρ απήντησε:

“Όλες οι ταινίες μου επενδύουν σε συγκεκριμένους χώρους μέσα στους οποίους το σώμα μπαίνει σε δράση, δοκιμάζεται: το νοσοκομείο Σαλπετριέρ στην ταινία Augustine, μια πολυτελής βίλα στο Maryland με έναν στρατιώτη που πάσχει από μετατραυματικό στρες, διάφορα διαστημικά κέντρα στο Proxima με ένα σώμα που προετοιμάζεται να αποκοπεί από τη γη… Μου αρέσει η ιδέα να οικειοποιούμαι έναν τόπο, έναν κόσμο, που συχνά είναι πολύ μακριά από εμένα, πάνω στον οποίο προβάλλω προσωπικές ιστορίες ή συναισθήματα.”

“Εδώ, αυτό που με ενδιέφερε ήταν λιγότερο αυτό που βλέπουμε από τη μόδα και περισσότερο ό,τι βρίσκεται πίσω από τα παρασκήνια και τις εμφανίσεις της. Ήθελα να παρατηρήσω από κοντά τη δημιουργία των εικόνων, την εργασία, να αφηγηθώ ό,τι κρύβεται πίσω από τις αναπαραστάσεις του γυναικείου σώματος, αυτές που βλέπουμε να απλώνονται παντού στην πόλη. Έτσι βυθίστηκα για έναν χρόνο στα παρασκήνια των επιδείξεων μόδας, καθώς έγραφα το σενάριο. Συνάντησα μακιγιέζ, μοδίστρες, αλλά και μοντέλα, μακριά από τις πασαρέλες, στον ιδιωτικό τους χώρο. Το πρώτο μέρος της ταινίας χτίστηκε μέσα από αυτές τις συναντήσεις.”

“Ποια ήταν η γνώμη σας για τη μόδα μετά από αυτή την έρευνα;”

“Αυτό που με εντυπωσίασε ήταν ο τρελός αγώνας ενάντια στον χρόνο, σαν μια επιθυμία να αρπάξεις κάτι που ήδη δεν υπάρχει: η μία κολεξιόν μετά την άλλη, η μία σεζόν μετά την άλλη. Το τραγούδι Mon amie la rose της Françoise Hardy, που ακούμε να τραγουδούν τα μοντέλα στο τέλος της νύχτας, είναι χαρακτηριστικό αυτού. Αυτή η εφήμερη διάσταση αντανακλά τη μοίρα της Μαξίν, της ηρωίδας που υποδύεται η Αντζελίνα Τζολί, μιας Αμερικανίδας σκηνοθέτριας που μαθαίνει ότι έχει καρκίνο του μαστού μόλις φτάνει στο Παρίσι, τη στιγμή που έχει μόλις βυθιστεί στον πυρετό της προετοιμασίας μιας επίδειξης μόδας.”

“Ολόκληρη η ιστορία σας διαπερνάται επίσης από την ιδέα του πεπρωμένου, ακόμη και της μοίρας με την αρχαία έννοια του όρου…”

“Ήθελα να αντιπαραθέσω την ομορφιά με τον θάνατο, σαν μια ματαιοδοξία, ένα “memento mori” (“να θυμάσαι ότι είσαι θνητός”). Σκεφτόμουν ορισμένους πίνακες που απεικονίζουν νέες γυναίκες δίπλα σε ένα κρανίο ή μια κλεψύδρα και που υπαινίσσονται την ευθραυστότητα της ζωής, τον χρόνο που περνά τόσο γρήγορα. Σκέφτηκα επίσης τις τρεις ρωμαϊκές Μοίρες, τις θεές της μοίρας στη μυθολογία, που συνήθως απεικονίζονται ως υφάντριες. Μία από αυτές κόβει το νήμα και αναγγέλλει την ώρα του θανάτου."

“Πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους οι τρεις χαρακτήρες της ταινίας;”

“Η ταινία χτίζεται γύρω από τρεις χαρακτήρες: τη Μαξίν, την Άντα και την Ανζέλ, τρεις γυναίκες, που προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους. Η καθεμία έχει κάτι να επιδιορθώσει, κάτι να επιλύσει για να μπορέσει να προχωρήσει. Υπάρχει μια σχεδόν αόρατη αλληλεγγύη ανάμεσά τους. Μεταξύ της Μαξίν, της Αμερικανίδας σκηνοθέτιδας, της Ανζέλ, της μακιγιέζ που θέλει να γράψει, και της Άντα, του μοντέλου από το Νότιο Σουδάν που θα “αντέξει” μόνο για μία σεζόν, διακρίνεται μια αλληλεγγύη που γεννιέται από την τύχη και τη δυσκολία.”

“Ήθελα να παρουσιάσω χαρακτήρες σε διαφορετικές ηλικίες: την Άντα στα είκοσί της, την Ανζέλ στα τριάντα και τη Μαξίν στα σαράντα. Ήθελα να μπορούμε να ταυτιστούμε με το πεπρωμένο καθεμιάς: βρίσκονται όλες στη στιγμή μιας επιλογής και σε μία προσπάθεια επιβίωσης.”

“Αλλά η ταινία βρίσκει επίσης παραλληλισμούς ανάμεσα στον κόσμο της ιατρικής και εκείνον της μόδας. Ένας χειρουργός που συνάντησα μού είπε ότι όταν χειρουργεί νιώθει σαν να ράβει. Μιλάμε εδώ για έναν άλλο τύπο ραφής. Το στήθος της Μαξίν, πάνω στο οποίο ο χειρουργός χαράζει τα σημάδια της μελλοντικής επέμβασης, λειτουργεί σαν καθρέφτης της σκηνής όπου οι μοδίστρες παίρνουν μέτρα στο σώμα του μοντέλου.”

Η ταινία "Couture" σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ταινία μυθοπλασίας γυρίζεται στο ατελιέ της Chanel στο Παρίσι.

Είδος: Δράμα.

Διάρκεια: 106 λεπτά.

Την ταινία την αναμένουμε για προβολή και στην Πάτρα.

*Η βραβευμένη με Όσκαρ, Angelina Jolie είναι και εκ των παραγωγών της ταινίας.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ